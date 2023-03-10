У Франківську хірурги зі США прооперують понад сотню важко травмованих воїнів.

Команда американських хірургів вдруге приїде до Івано-Франківська, щоб оперувати українських воїнів з важкими травмами голови та шиї. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

З 26 по 31 березня на базі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні команда американських лікарів оперуватиме українських військових. Понад сотня воїнів з важкими травмами голови та шиї очікують на таку допомогу.

Це вже другий візит хірургів США до Івано-Франківська в рамках гуманітарної місії з допомоги постраждалим під час бойових дій. Минулого разу представники місії FACE THE FUTURЕ приїжджали у вересні. Протягом трьох днів вони провели 31 операцію для порятунку воїнів та людей, які постраждали під час війни.

Цього разу, за словами очільниці Івано-Франківщини, протягом чотирьох днів паралельно з онлайн-трансляцією реконструктивних операцій проходитимуть вебінари.