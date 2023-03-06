На Франківщині у садочках та ліцеях виявили скарлатину.

 

Від початку року захворюваність реєструвалася серед дітей у закладах дошкільної освіти Калуша та району, а також у ліцеях. Про це повідомляє місцеве видання Вікна.

 

Скарлатина — гостре інфекційне захворювання, що проявляється ангіною, дрібно-крапчастим висипом, загальною інтоксикацією організму. Небезпечне своїми ускладненнями. Серед дитячих інфекцій скарлатина посідає одне з перших місць. В цьому році відмічається ріст даного захворювання в Калуському районі. На даний час зареєстровано 18 випадків, розповіли у місцевому відділі державної установи "Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".

 

 

Скарлатина має свою періодичність. Ріст цього захворювання відмічається кожних 5-6 років. Останній такий підйом у Калуському районі був у 2017-2018 роках, коли за рік було зареєстровано близько 100 випадків.

 

Збудником скарлатини є гемолітичний стрептокок. Мікроб тривалий час зберігається поза організмом, кілька днів виживає на предметах довкілля. Розчини дезінфекційних засобів інактивують стрептокок впродовж кількох хвилин. Проникає стрептокок в організм через слизову оболонку глотки та зіву. Інкубаційний період складає 2-7 днів.

 

Починається захворювання гостро з головного болю, підвищення температури тіла, ангіни. Характерним є симптом "малинового язика". Через кілька днів з’являються висип та злущення шкіри. Джерелом інфекції є хвора людина та здорові носії. Хворий на скарлатину стає заразним для оточення з перших годин захворювання. Можливі зараження і від тих, хто одужує, якщо вони мали ускладнення під час хвороби (отит, синусит). У поширенні інфекції відіграють роль хворі з легкими формами ангін та фарингітів, які контактували з хворими на скарлатину.

 

Переносити інфекцію можуть рушники, носовички, іграшки, посуд, руки.

 

Частіше хворіють діти від 2 до 7 років.

 

Дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти, ліцеї, допускають у колективи через 21 день від початку захворювання. Це обов’язкова умова.

 

Вакцинація проти цього захворювання не проводиться. Тому важливим профілактичним заходом є раннє звернення за медичною допомогою та повернення у колективи лише після повного одужання.

 

06.03.2023

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