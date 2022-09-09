Лікарні Франківщини переводять на опалення дровами.

Заклади охорони здоров’я Івано-Франківської області готові до опалювального сезону на 95%. Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

 

“Зима цього року буде складною, тому ми маємо як слід підготуватися. Важливою сферою для кожного жителя Івано-Франківщини є охорона здоров‘я. Чимало закладів цієї галузі опалюються за допомогою природного газу. Наше завдання на сьогодні є забезпечити якомога більшу кількість медичних закладів альтернативними видами палива”, – повідомила голова ОВА.

 

Світлана Онищук зазначає, що наразі котельні у 20 закладах охорони здоров‘я переведені на дрова. Інші – в процесі розв'язання цього питання. Також ряд медичних установ як паливо використовують вугілля. Ним ці заклади також забезпечені повною мірою.

09.09.2022

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