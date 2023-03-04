До Львова приїдуть вісім хірургів із США.

Вісім хірургів зі США прибудуть до Львова, щоб безоплатно допомогти дорослим і дітям. Консультуватимуть з 20 по 24 березня. Про це повідомили у Першому медоб'єднанні Львова.

До Львова зі США прибудуть вісім хірургів, зокрема спеціалісти із пластичної та щелепно-лицевої хірургії, розщілин губи і піднебіння, нейрохірурги, отоларингологи, дерматологи, лікарі-урологи. Упродовж 20–24 березня вони безкоштовно консультуватимуть та лікуватимуть дорослих і дітей.

Відтак у Першому медоб'єднанні Львова розпочинають запис на консультації для людей із вродженими та набутими вадами, мінно-вибуховими травмами обличчя та післяопіковими дефектами. Частину пацієнтів після консультацій буде прооперовано.

"Деякі спеціалісти вам уже відомі. Зокрема, це щелепно-лицевий хірург Стів Ортен та пластичний хірург Крейг Хобар, які у Львові вже не вперше. У вересні вони оперували діток у нашій Лікарні святого Миколая. Черговим візитом разом з командою хірурги хочуть підкреслити свою підтримку України та поділитися багаторічним досвідом роботи у найкращих клініках США", – зазначили в лікарні.

Аби потрапити до них, достатньо заповнити форму реєстрації: Запис на консультації команди хірургів зі США.