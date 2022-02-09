Державний застосунок "Дія" незаконно вимагає вводити дані російською мовою.

 

Державний застосунок "Дія" вимагає заповнити бланк російською мовою при оформленні довідки про несудимість, попри те, що українське законодавство дозволяє здійснювати внутрішню документацію лише державною мовою, а суд змусив Міністерство внутрішніх справ припинити практику російськомовних анкет.

 

 

 

Нову послугу "Дії" презентували у вівторок під час конференції Diia Summit. Загалом команда Міністерства цифрової трансформації продемонструвала десяток нових цифрових послуг. Серед них – зміна місця реєстрації по всій країні, зручності для пенсіонерів та водіїв, нові сповіщення в "Дії", оновлений "Дія.Підпис" тощо. Під час конференції Президент Зеленський анонсував майбутню програму – подарунок по смартфону вакцинованим пенсіонерам.

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Львівський правозахисник Святослав Літинський нагадав, що російськомовний стандарт довідки про несудимість було скасовано судом.  

 

"Міністерство цифрової трансформації України випустило "Дію" з можливістю замовити довідку про несудимість. І для довідки потрібно прізвище ім'я по батькові іноземною мовою. Ми вже виграли суд у МВС України – суд визнав таку вимогу незаконною. Але в мене таке враження, що Денис Монастирський сказав юристам, що ніколи не буде такого, – і вони оскаржили рішення суду в апеляцію", – обурився Літинський у Facebook.

 

Окружний адміністративний суд Києва 18 листопада 2021 року постановив: "Визнати протиправними та нечинними положення додатку 2 до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України в частині щодо обов`язку заповнення "Прізвище (рос.) Ім`я (рос.) По батькові (рос.)", затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України №1256 від 29.11.2016 року "Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України".

 

Служба підтримки "Дії" у своєму роз'ясненні виправдвується, що "накопичення відомостей у персонально-довідковому обліку розпочалося ще за радянських часів, коли процесуальні документи складалися переважно російською мовою", а всі "установчі дані" особи, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові, обліковувалися російською мовою.

 

У Мінцифри переконані, що наявність російської мови у меню "Дії" дозволяє оминути  неточності. 

 

"Облік відомостей про особу в персонально-довідковому обліку російською мовою здійснювався також на виконання положень окремих міжнародних договорів, зокрема Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю (підписана 22 травня 2009 року в місті Астані), затвердженої із застереженням постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року №823. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 44 «Про вихід з Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю», вищезазначена Угода припинила дію для України з 24 лютого 2015 року, проте, ураховуючи викладені вище обставини, значний масив відомостей про особу в персонально-довідковому обліку зберігається російською мовою. Крім того, переважна частина громадян України користується паспортами громадянина України у формі паспортної книжечки зразка 1994 року, в яких прізвище, ім’я, по батькові вказані як українською, так і російською мовами. Таким чином, зазначення в запиті на отримання довідки обов’язкових реквізитів – прізвища, імені, по батькові заявника російською мовою є необхідним для точнішої ідентифікації фізичної особи в персонально-довідковому обліку, що, своєю чергою, дозволяє запобігати поширенню неточної чи неправдивої інформації", – йдеться в коментарі служби підтримки "Дії",

 

Святослав Літинський наголосив на тому, що угода, на котру покликається Мінцифри, була скасована ще сім років тому. Правозахисник має намір оскаржити дії органів державної влади у суді й певен, що переможе – як перемагав і дотепер.

 

Користувачі у коментарях під дописом "Дії" обурюються: "Як мені дізнатись своє ім'я російською мовою?", "В мене немає російської розкладки клавіатури".

 

09.02.2022

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