Зеленський анонсував програму для щеплених пенсіонерів – смартфон за вакцинацію.

Навесні стартує нова програма, в рамках якої вакциновані українці віком понад 60 років отримають безоплатний сучасний смартфон та пільговий тариф зв'язку.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час конференції Diia Summit, повідомляє "Укрінформ".

"Цифрова держава – це рівність. Наша мета – щоб якісний мобільний інтернет був у кожному куточку нашої держави, а доступ до нього був у кожного громадянина нашої держави... Ми розширили "єПідтримку". Люди похилого віку можуть витрачати кошти на купівлю ліків, оплату комуналки, та не у всіх є смартфон. І не всі вміють користуватися інтернетом. Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму: всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф. Це шлях до нашої мети – доступ до інтернету для всіх громадян України, держава у смартфоні для всіх, можливість впливати на процеси у державі для всіх", – сказав Зеленський.

На Diia Summit команда Міністерство цифрової трансорфмації презентує понад десять нових цифрових послуг. Серед них – зміна місця реєстрації по всій країні, послуги для пенсіонерів та водіїв, нові сповіщення в "Дії", оновлений "Дія.Підпис". Також буде презентовано спеціальний податковий режим для IT-індустрії Дія.City та інші цифрові проєкти й ініціативи.