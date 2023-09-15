Святослав Літинський знову пікетує ЛОВА з вимогою обмежити некритичні витрати.

Громадський активіст Святослав Літинський сьогодні о 16:30 вдруге вийде на одиночний пікет під ЛОВА – треба скасувати тендери на 5 млрд гривень. Про це він повідомив на своїй сторінці у fb.

"В цю п'ятницю на 16:30 я знову виходжу на пікет до ЛОВА, на Винниченка. З тією ж вимогою – зупинити усі некритичні витрати.

Попередній пікет пройшов одночасно з близько 60 іншими особами. І ми отримали добрий результат. Тендер на спортивні споруди на 96 млн було скасовано", – повідомив він.

Святослав Літинський опублікував список інших некритичних тендерів у Львівській області на 5 мільярдів гривень: серед них капремонти місцевих доріг, проведення каналізації в селах, де її ніколи не було тощо.

"Якщо за один пікет нам вдалося виграти для армії 96 мільйонів, то для виграшу в 5 мільярдів нам треба лише 52 тижні. Лише 1 рік. Щотижня виходити на пікет. Або треба, щоби підтримала ширша громадськість", – написав Літинський.



Активіст повідомив, що написав лист до Максима Козицького та Юрія Бучка про створення робочої групи, яка б переглянула оголошені тендери, визнала їхню некритичність та зупинила всі з них, які некритичні.

Нагадаємо, що вперше на одиночний пікет під ЛОВА Літинський вийшов у суботу, 9 вересня. До нього доєдналося більше шести десятків осіб. Всі вимагали обмежити некритичні видатки з бюджету області й направити гроші на підтримку війська. Увечері того дня начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що реконструкції біатлонного стрільбища та лижеролерних трас у Новояворівську (оголошення тендеру сумою 96 млн грн і спровокувало протести) не буде. При цьому Максим Козицький додав, що "ці гроші – 1 млн грн з обласного бюджету та 9 млн грн з бюджету Новояворівської ТГ, які були передбачені на цей рік, зараз краще спрямувати на медичне чи соціальне забезпечення жителів Львівщини".