Волонтери знову пікетують Львівську ОВА.

 

"Скасуйте закупівлі на некритичні витрати": з такою вимогою десятки волонтерів сьогодні, 22 вересня, знову пікетують під стінами Львівської обласної військової адміністрації. Чиновники не забороняли проведення цієї громадської акції, але вздовж усієї вулиці вишикували вісім автобусів "школярик", які перешкоджають волонтерам. 

 

 

"Про нашу акцію сьогодні знають у Львівській ОВА, оскільки напередодні я написав листа голові, – каже один з волонтерів, Святослав Літинський. – Заборони на проведення протесту не було. Я ж зазначу, що мітинг може заборонити суд, поліція чи адміністрація. Адміністрація не заборонила, лише наголосила, що потрібно дбати про безпеку людей, якби були ракетні обстріли. Сьогодні вранці ще й прийшов мені лист. Але зараз ми бачимо, що вздовж усієї вулиці вишикувалися жовті автобуси "Школярик", які перешкоджають нашому пікету".

 

Нагадаємо, що це вже третя акція протесту (перші дві відбулися 9 та 15 вересня), яку під стінами Львівської ОВА організував волонтер Святослав Літинський з вимогою до чиновників скоротити некритичні витрати з бюджету і скерувати гроші на фінансування потреб ЗСУ.

 

 

За словами Святослава Літинського, за результатами минулих пікетів скасували тільки один тендер на некритичні закупівлі. Зараз волонтери сподіваються, що влада дослухається і скасує решту. Наголошують: якщо не буде результату – виходитимуть ще. 

22.09.2023

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