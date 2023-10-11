Росії не вдалося повернутися до Ради ООН з прав людини.

Новими членами ґреміуму стали Болгарія й Албанія.

 

 

Росія зазнала невдачі під час спроби повернутися до Ради ООН з прав людини (РПЛ ООН), з якої її вигнали за повномасштабну аґресію проти України. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У вівторок, 10 жовтня, під час таємного голосування в Генеральній Асамблеї ООН за кандидатуру Росії проголосували 83 зі 193 країн, тоді як її конкуренти, Болгарія й Албанія, отримали 160 та 123 голоси відповідно. Їхні представники і займуть два вакантні місця, зарезервовані для країн Східної Європи.

 

«Держави – члени ООН дали потужний сигнал керівництву Росії про те, що уряду, відповідальному за незліченні воєнні злочини та злочини проти людяності, тут не місце», – прокоментував підсумки голосування директор правозахисної організації Human Rights Watch Луї Шарбонно (Louis Charbonneau).

 

Генасамблея також продовжила членство у Раді ООН з прав людини Китаю та Куби.

 

Нагадаємо, що Росію вигнали з РПЛ ООН у квітні 2022 року з ініціативи Сполучених Штатів і Великої Британії після того, як стало відомо про масове вбивство мирних жителів в українській Бучі. За виключення РФ тоді проголосували 93 країни, проти – 24. Москва назвала це рішення «неправомірним та політично вмотивованим кроком». У жовтні 2022 року РПЛ ООН ухвалила рішення призначити спецдоповідача, який підготує звіт про ситуацію з правами людини в РФ. Постійний представник Німеччини в раді Катаріна Шташ (Katharina Stasch) назвала цей крок давно назрілим, оскільки в Росії «вже тривалий час зневажають права людини».

 

В історії цього органу раніше був лише один випадок призупинення членства однієї з країн. У березні 2011 року було припинено участь у раді Лівії через насильницьке придушення антиурядових демонстрацій Муаммаром Каддафі. У листопаді того ж року членство північноафриканської держави у Раді ООН з прав людини було відновлено. У 2018 році США під керівництвом Дональда Трампа вийшли з Ради, однак у 2021 році, за президентства Джо Байдена, повернулися до неї.

11.10.2023

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