Росія дератифікувала Договір про  заборону ядерних випробувань.

За це одностайно проголосувала Держдума РФ.

Державна дума Росії на засіданні в середу, 18 жовтня ухвалила в третьому, остаточному читанні закон про дератифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. За документ проголосували 415 депутатів, ніхто не висловився проти й ніхто не утримався.

Відповідний проєкт закону було підготовлено профільним комітетом Держдуми з міжнародних справ за дорученням голови нижньої палати парламенту В'ячеслава Володіна. Спікер Держдуми напередодні нагадав, що, виступаючи на засіданні дискусійного клубу «Валдай», президент Росії Володимир Путін порушив питання про відкликання ратифікації ДВЗЯВ.

«Рішення про відкликання ратифікації відповідає національним інтересам Росії та буде дзеркальною відповіддю США, які так і не ратифікували договір», – заявив Володін.

Нагадаємо, що ДВЗЯВ був ухвалений Генеральною асамблеєю ООН на її 50-ій сесії, яка відбулася у вересні 1996 року. Він забороняє проводити випробування ядерної зброї у всіх середовищах (у космосі, на землі, під землею тощо). Учасники угоди зобов'язуються не проводити будь-яких ядерних вибухів «у будь-якому місці, яке перебуває під їхньою юрисдикцією чи контролем».