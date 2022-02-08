У Франківську затриманий на хабарі поліцейський вийшов під заставу.

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Станіслав Бородовський дозволив начальнику сектора міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області Василеві Гавришу вийти з-під варти під заставу. Станом на сьогодні підозрюваний вже вніс 107 тисяч гривень, повідомили «Наші гроші. Львів».

Слідчі просили заставу розміром 372 тис. гривень, оскільки вважають, що він може переховуватися або вливати на досудове розслідування. Але захисник наполіг, що матеріальне становище підозрюваного не дозволить заплатити таку суму. Підозрюваний подав довідку про 200 тис. гривень зарплати, яку він отримав за рік, тому суд обрав меншу заставу – 107 тис. гривень, повідомило видання, посилаючись на ухвалу суду від 24 січня 2022 року.

Нагадаємо, за повідомленням видання «Курс», затримали правоохоронця 22 січня поблизу лікарні на вул. гетьмана Мазепи. Він нібито вимагав гроші у громадянина Білорусі за сприяння у виготовленні документів для постійного проживання на території України.

З матеріалів судової справи стало відомо, що все почалося 8 грудня 2021 року, коли громадянин Білорусі звернувся до міграційної служби щодо легалізації проживання в Україні. Разом із дружиною він пройшов співбесіду у Василя Гавриша, після якої поліцейський запропонував йому вийти на вулицю. За межами офісу міграційної служби він заявив, що позитивні рекомендації надасть лише після сплати йому 8 тис. доларів хабара. При цьому сплатити гроші потрібно до 31 грудня 2021 року. Потерпілий попросив зменшити суму, оскільки має скрутне фінансове становище. Зійшлись на п’яти тисячах доларів.

Як зазначено в ухвалі, вже наступного дня після співбесіди, враховуючи домовленість, посадовець все ж скерував своє схвалення стосовно іміграції білоруса. А з 21 грудня почав активно телефонувати та писати повідомлення через WhatsApp з вимогою грошей. До прикладу, в повідомленні він погрожував, що якщо не отримає грошей, то потерпілого буде оголошено в розшук, а також буде скасовано рішення про надання дозволу на імміграцію в Україну.

Такі повідомлення потерпілий отримав вже в січні, але ще 29 грудня він звернувся до Територіального управління ДБР. Відтак, коли 20 січня він встановив новий кінцевий термін щодо передачі коштів замість 31 січня – 24 січня, потерпілий домовився про зустріч на 22 січня, під час якої Гавриш був затриманий правоохоронцями.

Наразі йому інкримінують злочин за ч.3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Фото dbr.gov.ua