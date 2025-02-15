Глава МЗС Німеччини Бербок виступила рішуче проти ідеї повернути Росію до G7.

Таку пропозицію напередодні озвучив президент США Дональд Трамп.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналєна Бербок розкритикувала пропозицію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа повернути Росію до G7. Принаймні до того часу, допоки нею керує Володимир Путін. Про це повідомив німецький часопис Stern. За словами пані Бербок, «нормальна співпраця» з диктатором Путіним неможлива.

«Як партнери по G7, ми неодноразово заявляли протягом останніх трьох років після цього жорстокого вторгнення (Росії в Україну – ред.), що не може бути нормальної співпраці з цією Росією, з Росією Путіна. Якщо ми всі повернемося на шлях миру і ця політика аґресії зміниться, то це, звичайно, також означатиме, що ми зможемо відновити співпрацю в багатьох сферах», – сказала Анналєна Бербок у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Керівниця німецького зовнішньополітичного відомства також зазначила, що вітає будь-які реальні кроки щодо встановлення миру в Україні. При цьому, за її словами, жорсткий тиск західних країн на Росію має зберегтися. Пані Бербок закликала до тривалого миру для України та застерегла від «фальшивого миру».

Таким чином Анналєна Бербок відреагувала на спробу президента США Дональда Трампа повернути Росію до форуму великих індустріальних держав – G7. Глава Білого дому заявив у четвер, 13 лютого, що він би хотів, щоб Москву знову прийняли до G7. «Я вважаю, що було помилкою вигнати його», – заявив Трамп на брифінгу в Овальному кабінеті, маючи на увазі главу Кремля Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Росія увійшла до складу неформального міжнародного клубу G7 ще за президентства Бориса Єльцина 1997 року, після чого він став називатися G8. Росію вигнали з цього клубу навесні 2014 році після анексії українського півострова Крим. Зараз до нього входять США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія та Японія.