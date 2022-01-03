У Перемишлянській лікарні закривають акушерське відділення.

У Перемишлянській районній лікарні, що на Львівщині, вимушено закриють акушерсько-гінекологічне відділення. Воно працюватиме ще приблизно місяць, повідомив керівник лікарні Андрій Соляник.

За його словами, у 2021 році тут прийняли 90 пологів за норми Національної служби здоров’я України у 150. Відтак відділення не може розраховувати на державне фінансування у цьому році.

У відділенні цієї лікарні працює 22 працівників. Кількість пологів в останні роки зменшувалася: якщо у 2018-му було 175, то минулого року – менше сотні. Видатки на зарплату довелося дофінансовувати за рахунок інших відділень.

«Тільки на заробітну плату і нарахування пологовому відділенню пішло 2 мільйони 350 тисяч гривень. Національна служба здоров’я проплатила за пологи тільки 1 мільйон 300 тисяч гривень. Нам довелося дофінансувати на 1 мільйон заробітну плату працівників – це відбулося за рахунок інших відділень», – пояснив він у коментарі «Суспільному» і додав, що працівникам допоможуть знайти нову роботу.

Загалом на цей крок ідуть вимушено, адже, за словами працівників, відділення було комфортним для жінок – не потрібно було долати 48 км дорогою до Львова перед пологами.

«Ставлення лікарів і колективу до закриття пологового відділення негативне, бо воно тягне за собою оптимізацію, тобто скорочення. Перемишляни розташовані за 48 кілометрів від Львова. Від окраїн району, якщо брати по довжині, по площі – десь у середньому можу бути і 100 кілометрів до Львова. І виникає запитання – чи є в нас умови в медицини катастроф госпіталізувати всіх жінок за потребою», – зазначила керівниця акушерсько-гінекологічного відділення Перемишлянської ЦРЛ Оксана Михалина.

Чи закриватимуть інші пологові відділенні на Львівщині, невідомо: саме триває процес контрактування між лікарнями та НСЗУ. За попередньою інформацією, загалом в Україні можуть не отримати державного фінансування 70 пологових відділень, які не досягли рівня 150 пологів на рік. Цю норму називають об’єктивно визначеною.

«В Україні вища дитяча і материнська смертність, ніж у країнах Європейського Союзу. Одним із важливих факторів, які впливають на це, є кваліфікована медична допомога в пологовому будинку. Для безпеки пацієнта визначений такий мінімальний показник лікарні, який ми можемо заплатити гроші за пологи», – розповіла директорка Департаменту комунікації НСЗУ Лілія Гудзь.

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