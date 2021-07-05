У Польщі від COVID-19 вакцинували майже 11 тисяч українців.

У Польщі станом на 30 червня 2021 року частково та повністю вакцинували проти коронавірусної інфекції 29 212 іноземців, серед них найбільш чисельну групу становлять громадяни України. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Польщі у відповідь на запит «Укрінформу».

«До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen (Johnson & Johnson) отримали 10 632 громадян України, натомість дві дози – 1797 українців», — повідомили у МОЗ Польщі.

За даними міністерства, українці вакцинуються у Польщі на тих самих підставах, що й громадяни країни. Вакцина для них є безкоштовною. Іноземці, які мають польський ідентифікаційній код (PESEL), отримують eлектронне скерування на щеплення автоматично. В іншому разі потрібно отримати скерування особисто у лікаря першого контакту на підставі закордонного паспорта.

Нагадаємо, з 11 червня у Польщі в пунктах пропуску «Медика – Шегині», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин» діють тимчасові пункти щеплення від Covid-19 для громадян України та інших іноземців з-за меж ЄС, які їдуть на роботу до РП.

До слова, на сьогодні в Польщі виконано майже 30 мільйонів щеплень від COVID-19, повністю вакцинувалися понад 13 мільйонів 700 тисяч громадян Польщі або 36,5%.

Фото ukrinform.ua, repstatic.it