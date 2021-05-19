У Польщі вакцинуватимуть заробітчан з України після перетину кордону.

Українців, які їдуть працювати до Польщі можуть вакцинувати від коронавірусу одразу після перетину кордону препаратом Johnson & Johnson, який вимагає тільки одного уколу. Про такі наміри заявив професор Станіслав Мазур, керівник медичної клініки Medyk у Ряшеві, котра проводить тестування на Covid-19 у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, повідомила Wirtualna Polska.

«Це буде своєрідним фільтром проти занесення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня фіксуємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист», – заявив керівник медцентру, що реалізує швидкі тести Covid-19 у прикордонних пунктах пропуску для уникнення самоізоляції іноземцями, зокрема у Дорогуську та Гребенному.

За його словами, у вакцинації іноземних працівників зацікавлені польські роботодавці.

«Ми отримали багато сигналів від роботодавців про те, що вони хочуть таких щеплень. Компанії, які наймають іноземців на будівництво, на сезонні роботи, побоюються спалаху коронавірусу, який згодом заблокує роботу», – зазначив керівник клініки Medyk.

Він не назвав дату, коли саме може розпочатися вакцинація у прикордонних пунктах пропуску.

«Ми чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо щеплення», – сказав професор Мазур.

За його словами, вакцину Johnson & Johnson обрали тому, що для щеплення нею необхідно вводити лише одну дозу, і це дає можливість уникнути організаційних труднощів із проведенням щеплення другою дозою.

Відповідно до інформації Міністерства охорони здоров’я Польщі, у країні безкоштовно може вакцинуватися кожен іноземець: студенти, науковці, люди, які мають дозвіл на роботу, а також подружжя та діти іноземців. Це стосується, в тому числі, й тих, хто не має посвідки на проживання або не є застрахованим.

«Ніхто не потребує дозволу на постійне проживання для щеплення. Щеплення в Польщі доступні кожному: застрахованій та незастрахованій особі, громадянину Польщі та іноземцю», – заявив речник МОЗ Войцех Андрусевич.

МОЗ Польщі опублікувало на своєму сайті путівники щодо щеплень українською та російською мовами.

«Лікар первинної медичної допомоги має право і повинен видати направлення на вакцинацію через заявку: www.arbet.gov.pl. При видачі направлення він/вона замість номера PESEL використовує номер паспорта або іноземний документ, що посвідчує особу», – йдеться повідомленні.

За даними видання Wirtualna Polska, вакцина J&J є однією з найбільш затребуваних серед поляків, але наразі її важко отримати, оскільки виробник скоротив поставки на 450 тисяч доз.

Зазначимо, американська компанія Johnson & Johnson випускає однодозову вакцину від коронавірусу під брендом Janssen. Її загальна ефективність становить 67%. Разом з тим відомо, що нещодавно Норвегія виключила цю вакцину з державної програми вакцинації через рідкісні випадки тромбозів, які були виявлені у щеплених людей. При цьому охочі нею щепитися можуть це зробити в добровільному порядку. Компанія знає про вкрай рідкісні тромбози у щеплених її вакциною, але зазначає, що причинно-наслідкового зв’язку між вакциною і тромбозом не встановлено.

Фото money.pl, facebook.com/CMMedyk