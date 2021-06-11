У чотирьох пунктах пропуску у Польщі почали вакцинувати заробітчан з України.

У Польщі біля чотирьох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні почали щеплювати від Covid-19 громадян України та інших іноземців з-за меж ЄС, які їдуть на роботу до РП. Акцію організував медичний центр «Медик» із Жешува, повідомив «Укрінформ».

У пунктах пропуску «Медика – Шегині», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин» ці тимчасові пункти розгорнули у місцях відразу перетину українсько-польського кордону. Натомість у пункті пропуску «Корчова – Краківець» вакцинуватися можна буде у мобільному пункті щеплень, розгорнутому в пункті обслуговуванні пасажирів «Замєхув» (MOP Zamiechow), за майже 30 км від кордону.

У медичному центрі поки що не визначилися з початком вакцинації іноземців поблизу двох інших діючих пунктів пропуску на спільному кордоні – «Долгобичув – Угринів» та «Будомєж – Грушів».

За інформацією представників медцентру, без врахування часу очікування у черзі, сам процес обслуговування однієї людини у такому пункті займає 30-40 хвилин. Спершу проводять тестування на Covid-19, отримання результату становить 15 хвилин, далі заповнюють анкету, оформлюють електронне скерування і врешті саму вакцинацію, що займає ще понад 15 хвилин.

Крім громадян України, які мають документи, що підтверджують намір працювати у Польщі, а саме: дозвіл на працю, заяву працедавця про намір працевлаштувати іноземця, у прикордонних мобільних пунктах вакцинуватимуть також студентів, які навчаються в Польщі.

У центрі «Медик» запевняють, що застосовуватимуть для вакцинації іноземців усі вакцини сертифіковані в ЄС: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, і які доступні в Польщі. Подорожуючі, які у четвер вакцинувалися в одному з цих тимчасових пунктів, повідомили, що їм пропонували на вибір вакцини Pfizer та AstraZeneca. Після цього медики надали скерування на отримання другої дози вакцини на 1 липня або пізніше. Зазначимо, за розпорядженням уряду Польщі, з 1 липня особа може отримати другу дозу вакцини у будь-якому місці, не прив’язуючись до місця першої вакцинації.

Тимчасові пункти тестування проти Covid-19 та вакцинації біля прикордонних пунктів пропуску працюють у цілодобовому режимі. Процедура тестування та подальшого щеплення у такому пункті коштує іноземцю 130 злотих, що становить близько 1 тисячі гривень.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що медичний центр «Медик» має намір проводити щеплення біля прикордонних пунктів пропуску препаратом компанії Johnson&Johnson під брендом Janssen, який вимагає тільки одного уколу, однак відносно нього були негативні відгуки. Зокрема, Норвегія виключила цю вакцину з державної програми вакцинації через рідкісні випадки тромбозів, які були виявлені у щеплених людей. При цьому охочі нею щепитися можуть це зробити добровільно. Компанія знає про вкрай рідкісні тромбози у щеплених її вакциною, але зазначає, що причинно-наслідкового зв’язку між вакциною і тромбозом не встановлено.

Додамо, станом на сьогодні в Польщі виконано вже понад 23 мільйонів щеплень, понад 9 мільйонів осіб отримали дві дози вакцини.

У Польщі перебуває і працює понад 1 мільйон громадян України.

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