Президент Польщі затвердив спрощення працевлаштування українців.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав низку змін до законів, які спрощують працевлаштування іноземних громадян, зокрема українців. Про це поінформувала канцелярія польського президента, повідомила «Європейська правда».

Згідно зі змінами, громадяни України та ще п’яти країн зможуть працювати у Польщі не шість місяців, як це було раніше, а два роки без дозволу на роботу, а на підставі декларації про доручення роботи.

Дотепер декларація про доручення роботи іноземцю дозволяла працевлаштування в Польщі протягом шести місяців на рік, отримання наступної декларації вимагало піврічної перерви.

Нові норми також передбачають спрощення процедури отримання дозволу на тимчасове чи постійне проживання та оцифрування цього процесу.

Від іноземця при поданні заяви на «карту перебування» більше не вимагатимуть задокументованого місця проживання в Польщі та постійного джерела доходу. Замість цього вистачить інформації про те, що заробіток закордонного працівника не менший від мінімальної заробітної плати у Польщі.

Підтвердити своє соціальне забезпечення громадянин України зможе, надавши лише договір працевлаштування з вказаною заробітною платою.

Крім того, до переліку обставин, які не вимагають від іноземця видачі нового дозволу на проживання та роботу, внесено зміну посади при збільшенні зарплати.

Отримати «карту перебування» стане швидше та легше, вважає експертка всеукраїнської рекрутингової компанії «Перша віза» Руслана Бровчук. Змінюючи роботодавця, українцю не потрібно буде оформляти новий вид на «карту побиту», тобто тепер карта більше не буде прив'язана до роботодавця. Також не потрібно буде обов’язково надавати договір оренди житла. Не будуть вимагати стабільного та постійног джерела доходу. Як обіцяють, максимальний термін рішення щодо «карт перебування» буде 60 днів, зазначила вона у коментарі «Главком».

«У Польщі понад 300 тисяч українців мають дозвіл на проживання. Є багато людей, які очікують рішення комісії роками. Після набуття чинності закону справи тих, хто чекає на свої карти, будуть розглядатися за спрощеною процедурою», – додала експертка.

Також вона звернула увагу на те, що з цього року інспекція PIP має право самостійно змінювати тип договору. Тобто якщо роботодавець надає роботу за «умови злеценя» або «дзело», інспектор може самостійно змінювати цей договір на трудовий – «умова о праце». Це передбачено для того, щоби змінювати неповну зайнятість на повну.

«Часто буває, що умови праці й обов'язки працівника не відповідають типу договору. Через недоброчесність роботодавців українці можуть бути не захищені трудовим правом, за них можуть не сплачувати податки, тому інспекція зацікавлена у таких перевірках», – каже про причини таких перевірок Руслана Бровчук.

Нові правила почнуть діяти за 14 днів після їхньої публікації в урядовому віснику, орієнтовно у другій половині січня.

Додамо, у 2021 році працівник отримував 2800 злотих, а погодинна оплата – 18,3 злотих брутто. З 1 січня 2022 року мінімальна заробітна плата буде становити 3010 злотих, що на 210 злотих більше, ніж у 2021 році, тобто на 7,5%. А мінімальна погодинна ставка зросте до 19,70 злотих брутто.

Фото volyn.com.ua, kurs.if.ua