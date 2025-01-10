Олаф Шольц блокує новий пакет допомоги Україні.

Пакет передбачає надання ЗСУ озброєнь на три мільярди євро.

 

 

Міністр закордонних справ Німеччини Анналєна Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус запропонували ще до виборів до Бундестаґу, запланованих на 23 лютого, виділити на постачання зброї Україні понадпланово приблизно три мільярди євро. Але цьому перешкоджає відомство бундесканцлера Олафа Шольца. Про це повідомив тижневик Der Spiegel.

 

Список озброєнь, які передбачалося відправити до України, включав три батареї ППО Iris-T з ракетами до них, ракети Patriot, десять колісних гаубиць і артилерійські боєприпаси. За даними видання, МЗС та міноборони ФРН обґрунтовували необхідність додаткової допомоги тим, що невідкладні потреби Києва не можна було передбачити за попереднього планування. Йдеться зокрема про те, що військові позиції України суттєво погіршилися останніми місяцями через прискорення російського наступу. Окрім того, існує небезпека зменшення військової допомоги ЗСУ, коли президентом США стане Дональд Трамп.

 

Реалізація цього плану зупинилася на початку січня, бо відомство бундесканцлера неофіційно дало зрозуміти, що не підтримує надання Києву додаткової допомоги. За даними Der Spiegel, причиною було вказано небажання ставити майбутній уряд ФРН перед доконаним фактом. Крім того, відомство Шольца не бачить необхідності в термінових діях, оскільки вважає достатніми близько чотирьох млрд євро, передбачених попереднім бюджетом на 2025 рік на військову допомогу Україні, і вказує на можливість використати наданий G7 кредит у розмірі 50 млрд доларів за рахунок надходжень від заморожених російських державних активів

 

Політичні експерти у коментарях для Spiegel висловили припущення, що Шольц не бажає оголошувати про подальші постачання зброї Україні в розпал виборчої кампанії, щоб не відштовхнути потенційних виборців СДПН.

10.01.2025

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