Країни Ваймарського трикутника звинуватили Росію в створенні мережі пропаганди в інтернеті.

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини й Польщі висловили готовність протистояти російській гібридній аґресії.

Три країни Євроунії, які творять Ваймарський трикутник, – Франція, Німеччина та Польща, – заявили про активізацію проросійської пропаганди в інтернеті. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Заява пролунала на зустрічі міністрів закордонних справ трьох країн, яка пройшла в передмісті Парижа в понеділок, 12 лютого.

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі – Стефан Сежурне (Stephane Sejourne), Анналєна Бербок (Annalena Baerbock) і Радослав Сікорський (Radoslaw Sikorski) – заявили про функціонування «складної мережі вебсайтів для поширення проросійської пропаганди з метою підриву їхніх урядів». Вони попередили про небезпеку масового поширення такого контенту напередодні виборів до Європейського парламенту, які відбудуться в червні. На думку учасників зустрічі, російська пропаганда намагатиметься переконати виборців Євроунії голосувати за євроскептичні та проросійські сили.

Французькі дипломати репрезентували доповідь державної служби інтернет-нагляду VIGINUM. У ній стверджується, що спостерігачі розкрили мережу з щонайменше 193 сайтів, які масово ретранслюють публікації російських інформаційних агентств і блогерів. За твердженням VIGINUM, завдання мережі, якій служба дала робочу назву Portal Combat – «позитивно висвітлювати вторгнення Росії в Україну та очорняти київську владу з метою вплинути на громадську думку, зокрема у Франції».

Як приклад наводиться стаття, яка поширюється на таких вебсайтах, із заголовком «Досить! Франція закликає до радикальних заходів проти Зеленського». Насправді там цитується лише пост у соцмережі Х одного з ультраправих французьких опозиційних політиків.

«Ми перебуваємо у вразливому становищі у зв'язку з європейськими виборами та у зв'язку з Олімпійськими іграми у Франції», – заявив Стефан Сежурне. «Це – атака на нашу демократію», – констатувала Анналєна Бербок. «Тому так важливо мати чіткі вузли, перевірку фактів і журналістську достовірність. Тому співпраця між демократіями є такою важливою», – зазначив Радослав Сікорський.

За підсумками зустрічі сторони ухвалили спільну декларацію. У ній, зокрема, наголошується:

«Ми є мішенню для гібридних атак Росії за допомогою дезінформації, кібератак та політичного втручання з метою посіяти розкол у наших демократичних суспільствах (...) 2024 – важливий рік виборів, особливо в Європі. Ми не допустимо жодних спроб втручання у наші демократичні процеси. (...) Разом ми збережемо високий рівень пильності та захистимо наших співгромадян від подібних маніпуляцій. Ми домовилися створити між Францією, Німеччиною та Польщею Ваймарську програму попередження та реагування на інформаційні маніпуляції та іноземне втручання, і ми будемо працювати над посиленням мобілізації Європейського Союзу у цій галузі (…) Росія не може розраховувати на втому Європи, навпаки, вона має розраховувати на те, що їй доведеться повністю відповісти за всі незаконні дії та злочини, вчинені в Україні. Усі винні у російських злочинах мають бути притягнуті до відповідальності».