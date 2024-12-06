Міністр оборони ФРН допустив відрядження вояків Бундесверу в Україну.

Проте лише як миротворчий контингент після припинення вогню.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що допускає відрядження миротворчих сил Бундесверу до зони конфлікту в Україні. Про це йдеться в його інтерв’ю, даному радіостанції Deutschlandfunk. Водночас він зауважив, що таке можливо лише у разі припинення вогню.

Пісторіус наголосив, що наразі Німеччина виключає розміщення наземних німецьких військ в Україні. «Ми не можемо серйозно обговорювати це сьогодні, але колись нам доведеться це зробити», – сказав керівник німецького військового відомства.

За його словами, умови розміщення контингенту залежатимуть від мандата й інших умов, узгоджених сторонами конфлікту. «Наразі розігруються сценарії щодо питання, що буде після закінчення бойових дій в Україні. Але нікому не допоможе, якщо ми розкриємо їх передчасно», – сказав Пісторіус.

Міністр оборони запевнив, що зараз німецькі військовики не беруть участі у бойових діях в Україні.

Раніше аналогічну можливість відправки миротворчого контингенту Бундесверу не виключила і міністерка закордонних справ ФРН Анналєна Бербок. Таку заяву вона зробила в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Керівниця німецької дипломатії сказала, що в разі припинення вогню між Україною та Росією – окрім таких гарантій безпеки, як членство в НАТО – повинна також бути «міжнародна присутність» для забезпечення припинення вогню. Коли Бербок запитали про можливу роль Німеччини в цьому процесі, вона сказав, що ми «будемо підтримувати всіма нашими силами» те, що сприятиме миру.

Нагадаємо, що президент-елект Сполучених Штатів Дональд Трамп, якого вважають ключовою фігурою в майбутньому процесі замирення між Україною і Росією, неодноразово заявляв, що не планує задіювати американські збройні сили як миротворчий контингент на лінії розмежування. За його словами, вояків-миротворців до України повинні відряджати європейські країни.