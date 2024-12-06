Міністр оборони ФРН допустив відрядження вояків Бундесверу в Україну.

Проте лише як миротворчий контингент після припинення вогню.

 

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що допускає відрядження миротворчих сил Бундесверу до зони конфлікту в Україні. Про це йдеться в його інтерв’ю, даному радіостанції Deutschlandfunk. Водночас він зауважив, що таке можливо лише у разі припинення вогню.

 

Пісторіус наголосив, що наразі Німеччина виключає розміщення наземних німецьких військ в Україні. «Ми не можемо серйозно обговорювати це сьогодні, але колись нам доведеться це зробити», – сказав керівник німецького військового відомства.

 

За його словами, умови розміщення контингенту залежатимуть від мандата й інших умов, узгоджених сторонами конфлікту. «Наразі розігруються сценарії щодо питання, що буде після закінчення бойових дій в Україні. Але нікому не допоможе, якщо ми розкриємо їх передчасно», – сказав Пісторіус.

 

Міністр оборони запевнив, що зараз німецькі військовики не беруть участі у бойових діях в Україні.

 

Раніше аналогічну можливість відправки миротворчого контингенту Бундесверу не виключила і міністерка закордонних справ ФРН Анналєна Бербок. Таку заяву вона зробила в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Керівниця німецької дипломатії сказала, що в разі припинення вогню між Україною та Росією – окрім таких гарантій безпеки, як членство в НАТО – повинна також бути «міжнародна присутність» для забезпечення припинення вогню. Коли Бербок запитали про можливу роль Німеччини в цьому процесі, вона сказав, що ми «будемо підтримувати всіма нашими силами» те, що сприятиме миру.  

 

Нагадаємо, що президент-елект Сполучених Штатів Дональд Трамп, якого вважають ключовою фігурою в майбутньому процесі замирення між Україною і Росією, неодноразово заявляв, що не планує задіювати американські збройні сили як миротворчий контингент на лінії розмежування. За його словами, вояків-миротворців до України повинні відряджати європейські країни.

06.12.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Культура а суспільна свідомость
Євген Жураковський
Наше суспільство намагається досягти розквіту на засадах політики, але вона є наслідком свободи культури та розвитку самосвідомості
04.12.24 | | Галичина
Філармонійна музика Різдва
У грудні, коли перші вогники на філармонійній ялинці наповнюють залу світлом, музиканти запрошують на особливі музичні події – квінтесенцію святкового настрою, відчуття наближення Різдвяного дива та віри у світлий Новий Рік.
04.12.24 | | Штука
Наснага до світлого прийдешнього
За мотивами збірки “Call Us What We Carry” сучасної американської поетки Аманди Ґорман курбасівці створять поетичну виставу. Вперше ці спеціально відібрані поетичні твори буде перекладено українською мовою та представлено на театральній сцені.
03.12.24 | | Штука
Львів без Герберта
Ірина Старовойт
Ми не кричимо, не додаємо занадто багато пафосу, але показуємо: це сталося з нами, і коли це стається – ось, як це стається, і це може статися з вами також
03.12.24 | | Дискурси
Пасьянси у грі в «Чапаєва»
Юрко ТИМЧУК
Громадяни України вже можуть почати отримувати «президентську тисячу», платити більше податків і міркувати над сенсом тези «головне — придушити противника морально».
03.12.24 | | Україна
"Щедрик" вперше пролунав у видатній франкфуртській Alte Oper.
Концерт симфонічного оркестру Львівської національної філармонії у Франкфурті був завершальним в рамцях гастрольного туру оркестру Німеччиною
03.12.24 | | Галичина
Грузинська мрія
Віталій Портников
Що ми маємо зробити, щоб не опинятися кожні 10 років на Майдані розлюченими й ошуканими? Щоб не зрадити тих, хто віддає своє життя за те, аби Україна існувала?  
02.12.24 | | Дискурси
Пролегомени створення ордену Героїв Небесної Сотні
 Тарас Возняк
1.12.2013 після побиття студентів, які маніфестували за европейське майбутнє України, вибухнула Революція Гідності
01.12.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.