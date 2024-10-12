Путін не забажав розмовляти з Шольцом.

Канцлер Німеччини намагався телефонічно обговорити з шефом Кремля питання миру в Україні.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналєна Бербок заявила, що російський диктатор Владімір Путін відмовився обговорювати з німецьким канцлером Олафом Шольцом тему миру в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. За словами пані Бербок, російська сторона відхилила пропозиції щодо перемовин за участю Німеччини.

«Він (Путін, – ред.) відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнувань. У ці дні він навіть не готовий розмовляти з канцлером Німеччини телефоном», – зазначила пані Бербок на спільному заході у Берліні зі словацьким колегою Юраєм Бланаром (Juraj Blaná).

«Україна готова до справедливого миру», – запевнила на зустрічі Анналєна Бербок.

Заява очільниці німецького зовнішньополітичного відомства пролунала на тлі візиту до Берліна українського Президента Володимира Зеленського. Під час перебування в німецькій столиці український лідер зустрівся з бундесканцлером Шольцом та президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Передбачалося, що 10 жовтня Берлін для зустрічі на військовій базі Рамштайн також відвідає президент США Джо Байден. Однак Байден переніс візит до Німеччини на невизначений термін, щоби особисто простежити за ситуацією у Флориді у зв'язку з ураганом Milton.

Востаннє Путін і Шольц розмовляли телефоном у грудні 2022 року. Першого жовтня 2024 року газета Die Zeit повідомила, що бундесканцлер ФРН має намір зателефонувати президентові Росії напередодні зустрічі G20 в Бразилії.