Глави МЗС Ваймарського трикутника виступили проти поступок Путіну.

У статті, присвяченій 75-річчю НАТО, вони назвали політику поступок президенту Росії «наївною» та заявили про подальшу підтримку України.

 

 

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі – Анналєна Бербок (Annalena Baerbock), Стефан Сежурне (Stéphane Séjourné ) та Радослав Сікорський (Radosław Sikorski) – застерегли від «політики поступок» щодо президента Росії Путіна. «Понад два роки Росія не просто веде невиправдану та незаконну аґресивну війну проти України, але й президент Росії Владімір Путін знову і знову чітко дає зрозуміти, відвертаючись від десятиліть підходів до співпраці, що його імперські амбіції сягають далеко за межі України, що він атакує сам європейський мирний порядок», – написали міністри у гостьовій статті в часописі Politico, опублікованій у середу, третього квітня, та присвяченій 75-річчю НАТО.

 

Автори статті зазначили, що в Європі не можна допускати жодних «сірих зон», оскільки «Путін розглядає їх як запрошення до підриву територіальної цілісності та суверенітету, до проведення уявних ліній на мапі та, зрештою, до застосування військової сили». Яскравим доказом цього, за словами міністрів, є аґресія Путіна проти України. «Його повномасштабне вторгнення в Україну також довело, що політика поступок щодо Росії в надії, що вона зможе повернути мир або стабільність на континент, є наївною», – наголошується у статті.

 

Росія не відмовиться від своєї «аґресивної та імперіалістичної політики» в найближчому майбутньому, впевнені керівники дипломатичних відомств. «Щоб у Європі був мир, російський імперіалізм має бути зупинений», – стверджують вони.

 

Міністри наголосили, що підтримка України буде продовжена «стільки, скільки буде потрібно, і так інтенсивно, як це необхідно». Вони нагадали, що Європа та США підтримали обороноздатність України, надавши їй допомогу на суму понад 200 млрд євро, причому дві третини цієї суми надали Євроунія та її країни-члени.

03.04.2024

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