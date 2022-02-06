Washington Post: Росія збільшила контингент біля кордону на 38% за два тижні.

За два минулі тижні Росія збільшила кількість своїх батальйонно-тактичних груп біля українського кордону на 23 одиниці, і тепер загальна чисельність бойового загону становить понад 62 тисячі солдатів – або приблизно 70% від тотального контингенту, необхідного для здійснення вторгнення.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post, покликаючись на дані джерел.

"Станом на п'ятницю налічувалося 83 російські батальйонно-тактичні групи, по 750 солдатів у кожній, підійняті для вірогідного наступу. Їхня кількість збільшилася із 60 два тижні тому. І тепер вона становить 70% [контингенту] від того, який потребує російський президент Владімір Путін для операції", – йдеться у статті.

Автори зазначають, що загальна чисельність батальйонно-тактичних груп становить понад 62 тисячі осіб. А разом із персоналом, який репрезентує сили забезпечення, повітряні сили та медицину, – понад 100 тисяч.

До кордонів з Україною висунулися також інженерні війська, котрі займаються зведенням мостових переправ, – Washington Post порівнює їх із "воєнними провідниками".

"Відтак ті американські посадовці, які ще минулої осені були скептичними з приводу початку широкомасштабного вторгнення, схоже, змінили свою думку, адже нарощування досі триває", – прокоментували в газеті.

Один зі співрозмовників сказав: "Ми тривожимося, бо ти не можеш подвоїти кількість бойових груп удвічі на кордоні іншої держави просто для того, щоб не зробити нічого".

Американські розвідники гадають, що військовий контингент на білоруському кордоні може отримати наказ ударити західніше від Києва, щоб відрізати столицю в той час, коли потужніша російська навала може посунути вглиб України зі сходу. Тут Washington Post звертає увагу на те, що нападникам довелося б оминути чорнобильську зону відчуження.

Загальний висновок авторів: США все ще не впевнені, чи Путін відважиться на вторгнення. А якщо й відважиться, то чи піде на широкомасштабний наступ, а чи на локальне вторгення.

"Один західний посадовець із безпекових питань сказав, що повномасштабне вторгнення, спрямоване на утримання території, мабуть, буде занадто великим викликом для Москви. Всі сигнали вказують на те, що народ України не сприйме маріонеткового, встановленого Росією уряду, і створить потужний рух опору – і громадський, і військовий", – йдеться у статті.