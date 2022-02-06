Washington Post: Росія збільшила контингент біля кордону на 38% за два тижні.

 

За два минулі тижні Росія збільшила кількість своїх батальйонно-тактичних груп біля українського кордону на 23 одиниці, і тепер загальна чисельність бойового загону становить понад 62 тисячі солдатів – або приблизно 70% від тотального контингенту, необхідного для здійснення вторгнення.

 

 

Про це повідомляє американське видання The Washington Post, покликаючись на дані джерел.

 

"Станом на п'ятницю налічувалося 83 російські батальйонно-тактичні групи, по 750 солдатів у кожній, підійняті для вірогідного наступу. Їхня кількість збільшилася із 60 два тижні тому. І тепер вона становить 70% [контингенту] від того, який потребує російський президент Владімір Путін для операції", – йдеться у статті.

 

Автори зазначають, що загальна чисельність батальйонно-тактичних груп становить понад 62 тисячі осіб. А разом із персоналом, який репрезентує сили забезпечення, повітряні сили та медицину, – понад 100 тисяч.

 

До кордонів з Україною висунулися також інженерні війська, котрі займаються зведенням мостових переправ, – Washington Post порівнює їх із "воєнними провідниками".

 

"Відтак ті американські посадовці, які ще минулої осені були скептичними з приводу початку широкомасштабного вторгнення, схоже, змінили свою думку, адже нарощування досі триває", – прокоментували в газеті.

 

Один зі співрозмовників сказав: "Ми тривожимося, бо ти не можеш подвоїти кількість бойових груп удвічі на кордоні іншої держави просто для того, щоб не зробити нічого".

 

Американські розвідники гадають, що військовий контингент на білоруському кордоні може отримати наказ ударити західніше від Києва, щоб відрізати столицю в той час, коли потужніша російська навала може посунути вглиб України зі сходу. Тут Washington Post звертає увагу на те, що нападникам довелося б оминути чорнобильську зону відчуження.

 

Загальний висновок авторів: США все ще не впевнені, чи Путін відважиться на вторгнення. А якщо й відважиться, то чи піде на широкомасштабний наступ, а чи на локальне вторгення.

 

"Один західний посадовець із безпекових питань сказав, що повномасштабне вторгнення, спрямоване на утримання території, мабуть, буде занадто великим викликом для Москви. Всі сигнали вказують на те, що народ України не сприйме маріонеткового, встановленого Росією уряду, і створить потужний рух опору – і громадський, і військовий", – йдеться у статті.

 

06.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Наближається ера штучних комах?
Вчені розробили технологію, завдяки якій, можливо, появляться мініатюрні дрони, які літатимуть по-комашиному.
04.02.22 | | Наука
Паті-ґейт Бориса Джонсона
Максим МУЛЯР
Дамокловим мечем нависла демісія над головою британського прем’єра Бориса Джонсона. А всьому виною його весела натура, яка спонукає до гучних вечірок навіть у часи локдавну.
04.02.22 | | У світі
Рік по Буревію
Юлія ОВСЯНИК     
Цимбали Петра Сказківа говорили з кожним, хто їх слухав. На вулицях великих міст, на вершинах гір, у Києві на Майдані і на руїнах у Слов’янську. Про стихію гір і свободи, вічний пошук, мудрість і пам'ять народу 
04.02.22 | | Галичина
Приходять і відходять
Тарас Прохасько
Виховавшись на постійному оновленні списку жертв, легко не зауважити, що безпосередні втрати є образом уявного альтернативного майбутнього. Яке би зробили ці люди, якби не померли
03.02.22 | | Дискурси
У «Радіо Ночі» кожен рядок написаний під музику
Юрій Андрухович
Мені цікавий герой, який, власне кажучи, до останньої сторінки так і не знає, хто він, і не може себе знайти, але робить усе для цього можливе і йде назустріч спокусам.
03.02.22 | | Штука
Кнопки, на які тисне Росія
Тімоті Снайдер
Спитайте себе – як би це виглядало, якщо б від Росії залежало, чи нападе США на Мексику? То було б жахливо, якби ми напали на Мексику. І то було б безгуздо, якби від Росії залежало, чи ми зупинимось. 
02.02.22 | | Україна
Таємниця  циклічності
Олена Лисенко
Роман-панорама «Біля карети під мертвим лисом» – це клінічний аналіз української ментальности та патріотизму. Це історія нашої держави, показана крізь долю однієї родини.
02.02.22 | | Штука
«Нє плачь дєвчьонка»
Юрій Винничук
Дідівщина нікуди у «строковій службі» не ділася. З нею не борються, бо вона для командирів вигідна – «діди» замість них підтримують порядок
02.02.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.