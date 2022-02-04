"Людина-легенда": Сейм Польщі висунув Мустафу Джемілєва на премію Нобеля.

Ініціатор висунення Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру віцемаршалок Сейму Польщі Малґожата Ґосєвська заявила, що настав найвищий час ушанувати лідера кримськотатарського народу престижною відзнакою

У такий спосіб вона прокоментувала рішення Сейму Польщі про номінування Джемілєва на Нобелівську премію в розмові із "Укрінформом".

“Я глибоко переконана, що Мустафа Джемілєв у нинішній геополітичній ситуації особливо заслуговує на Нобелівську премію миру. Тому я вирішила особисто подати його кандидатуру до Нобелівського комітету”, – сказала Ґосєвська.

З її слів, заклик підтримали численні польські організації, які співпрацювали з кримськими татарами, підтримуючи їхнє прагнення до свободи ще за часів СРСР.

Як підкреслила Ґосєвська, біографію Джемілєва і його діяльність слід оцінити належним чином. Ще в юності він боровся за права свого народу, який зазнав вигнання, причому робив це мирним шляхом, не вдаючись до насильства та терору. І за це неодноразово переслідувався, перебував в ув'язненні.

Польський політик зазначила, що після повернення на батьківщину Джемілєв став лідером кримськотатарського народу і продовжує відстоювати його права в умовах окупації Криму Росією.

“На мою думку, висунення кандидатури Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру мало відбутися значно раніше. Однак зараз особливий період: той самий агресор, тобто Владімір Путін, який окупував Крим, погрожує напасти на Україну, загрожує Європі. Особистість Джемілєва нагадує нам усім, також Західній Європі та світові, наскільки небезпечною може бути Російська Федерація, яка постійно намагається відновити свій колишній вплив і відібрати свободу народів заради відбудови імперії”, – підкреслила віцемаршалок нижньої палати польського парламенту.

На її переконання, світ повинен дізнатися про історію кримських татар і його боротьбу. “Мустафа Джемілєв є постаттю, яка чудово може виконати це завдання”, – резюмувала Ґосєвська.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова подякувала Польщі за номінування Мустафи Джемілєва на здобуття Премії миру.

"Джемілєв – людина-легенда, життя якої і є історією кримськотатарського народу", – прокоментувала вона.

Серед інших номінантів на Нобелівську премію миру цього року – Папа Римський Франциск, британський дослідник природи Девід Аттенборо, Всесвітня організація охорони здоров'я, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе.

Як заначає QIRIM.News, Джемілєва вже тричі висували на здобуття Нобелівської премії – у 2009, 2011, 2015 роках.