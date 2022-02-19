Росія заявила про обстріл своєї території із України.

Штаб Операції Об'єднаних Сил спростував причетність Збройних Сил України до обстрілу території Росії.

Про це йдеться у повідомленні командування ООС. У суботу російські медії поширили інформацію про те, начебто російську територію обстріляли із боку України.

"Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів", - наголосили у штабі.

У суботу вранці російська аґенція tass.ru повідомила про те, що у Тарасівському районі Ростовської області РФ у суботу розірвався снаряд "за кілометр від державного кордону Росії з Україною".

Вибух стався о 04:00 за московським часом за 300 метрів від одного з обійсть.

Голова Слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу, бо "поблизу кордону з Україною військовослужбовці українських збройних сил здійснили масовані обстріли із застосуванням важкого озброєння".

Згодом ресурс tass.ru повідомив, що в Ростовській області виявили ще один снаряд. "Попередньо можна сказати, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи "Град", - заявило джерело.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, коментуючи російські звинувачення, звернув увагу на те, що такі самі закиди російська пропаґанда поширювала проти України і в 2014 році.

"Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України, є відвертою брехнею та провокацією. Адже для створення "сенсаційних повідомлень" окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року", - заявив Залужний.

На підтвердження своїх слів Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив скрин повідомлення російської пропаганди, датований 2014 роком, аналогічний за змістом цьогорічному.

"Варто наголосити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню "Град" та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗС України. Відтак, за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та свідомо продукують брехливі повідомлення", - наголосив генерал.