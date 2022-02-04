YouTube заблокував канали бойовиків і Медведчука.

 

Відеохостинг YouTube видалив або заблокував низку каналів бойовиків терористичних угрупувань "ЛНР" та "ДНР".

 

 

Зокрема, видалено канали російських окупаційних органів у Донецьку "Мінінфо ДНР" та "Народної міліції ДНР", заблоковані ресурси окупаційної адміністрації Росії у Луганську – "Луганський інформаційний центр" та "ГТРК ЛНР", повдіомляє "Детектор медіа".

 

Вночі проти 4 лютого YouTube також заблокував телеканали з орбіти нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука "Перший незалежний" і UkrLive. Мовники невдовзі перейшли на нові адреси.

 

 

"Фактично, з одного боку, українська влада в 2021 році незаконно закрила пʼять телевізійних каналів, які її критикували. З іншого боку – американська корпорація YouTube намагається позбавити українських глядачів можливості знати правду. Ми вважаємо ці дії цензурою", – ідеться у заяві мовників.

 

Зокрема, канал UkrLive відновив мовлення на ютуб-каналі MІGnews нардепа "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича.

 

Блокування YouTube-каналів мовників відеохостинг пояснив "порушенням правил спільноти YouTube".

 

04.02.2022

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