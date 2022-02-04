Кулеба: США передали Україні дані про фабрикацію Росією кривавого відео.

Сполучені Штати Америки перед оприлюдненням даних розвідки про те, начебто Росія готувала постановочний фільм про атаку Збройних Сил України, поділилися цими даними із Україною. Наразі українська сторона очікує на більш детальну інформацію.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у п’ятницю, повідомляє "Укрінформ".

"США незадовго до оприлюднення цієї інформації поділилися нею з нами, попередили, що така інформація є в наявності. Ми зараз чекаємо на більше деталей", – сказав Кулеба.

Він додав, що через брак часу вчора не бачив звітів української розвідки й не мав змоги переговорити з представниками ГУР Міноборони.

"Я обов’язково зроблю це сьогодні", – запевнив голова української дипломатії.

Кулеба також зауважив: те, що оприлюднили американські медії, Україну не дивує, оскільки з 2014 року українці багато підступних дій РФ, і Москва ні перед чим не зупиняється у спробах "щось сфальшувати і вчергове звинуватити у чомусь Україну".

У цьому контексті голова МЗС нагадав, що операція з незаконною окупацією Криму також відбувалася "під фальшивим прапором", коли російські солдати зняли з себе будь-які ознаки, за якими їх могли б ідентифікувати, хоча всі розуміли, що це – росіяни.

"Зараз у цій ситуації дуже важливо, що будь-які плани і наміри Росії виводяться на світло, і відповідно, нам вдається їх зривати. Ми продовжуємо співпрацю із США по розвідувальній і дипломатичній лінії для того, щоб викривати злісні наміри Росії", – зазначив міністр.

Видання The New York Times написало: Сполучені Штати Америки отримали розвіддані про російський план сфабрикувати привід для вторгнення в Україну за допомогою фальшивого відеофільму.

План, який США сподіваються зірвати шляхом його оприлюднення, передбачає імітацію та зйомку нібито нападу українських військових на російську територію або на російськомовне населення у східній Україні.

Росія мала намір використати це відео для звинувачення України в "геноциді російськомовного населення", який слугував би приводом для інтервенції.

Офіційні особи, котрі повідомили про план, не розкрили його деталей, зазначивши, що це поставить під загрозу джерела розвідданих та методи їх отримання. Водночас російська кампанія дезінформації, спрямована на хибні звинувачення в геноциді, та дії російського парламенту, спрямовані на визнання маріонеткових квазіреспублік свідчать про достовірність розвідданих, зазначає видання.

Зі слів посадовців, "відеозйомки" мали бути ретельно підготовлені – з масою трупів та руїнами як наслідком інсценізованого вибуху. У фільмі мали фігурувати українська військова техніка, безпілотники турецького виробництва, а актори мали виконувати роль згорьованих представників російськомовного населення.

Повідомляється, що представники Росії знайшли трупи для використання у фільмі, акторів, а також антураж для імітації української та натівської військової техніки.

Директорка Національної розвідки Авріл Гейнс та інші високопоставлені чиновники адміністрації ознайомили в четвер членів Конгресу з цими матеріалами. Відповідною інформацією також поділилися з союзниками.

Представник британського уряду також заявив, що британці провели власний аналіз розвідданих і висловили впевненість у тому, що Росія планувала створити привід для звинувачення України в нападі. Деталі розвідданих, зі слів чиновника, "заслуговують довіри і вкрай тривожні".