Антикорупційний суд покарав суддю на п'ять років в'язниці через хабар.

Вищий антикорупційний суд визнав винним в одержанні неправомірної вигоди суддю Міжгірського районного суду Закарпатської області Антона Гайдура.

Таке рішення 22 березня ухвалила колегія суддів ВАКС під головуванням Лесі Федорак, повідомляє видання "Слово і діло".

"Антона Гайдура визнати винним у пред'явленому обвинуваченні за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України", – йдеться у рішенні.

Порушнику визначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням обіймати посаду судді протягом 3 років. Крім того, в судді мають конфіскувати все майно.

5 лютого Гайдура викрили під час одержання 15 тисяч гривень неправомірної вигоди детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції у Закарпатській області.

Слідство встановило, що суддя одержав винагороду від фізичної особи за задоволення цивільного позову.