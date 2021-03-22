Антикорупційний суд покарав суддю на п'ять років в'язниці через хабар.

 

Вищий антикорупційний суд визнав винним в одержанні неправомірної вигоди суддю Міжгірського районного суду Закарпатської області Антона Гайдура.

 

Таке рішення 22 березня ухвалила колегія суддів ВАКС під головуванням Лесі Федорак, повідомляє видання "Слово і діло".

 

 

"Антона Гайдура визнати винним у пред'явленому обвинуваченні за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України", – йдеться у рішенні.

 

Порушнику визначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням обіймати посаду судді протягом 3 років. Крім того, в судді мають конфіскувати все майно.

 

5 лютого Гайдура викрили під час одержання 15 тисяч гривень неправомірної вигоди детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції у Закарпатській області.

 

Слідство встановило, що суддя одержав винагороду від фізичної особи за задоволення цивільного позову.

 

22.03.2021

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