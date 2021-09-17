ДБР не виключає, що смерть судді зі "справи Шеремета" була вбивством.

Слідство перевіряє всі можливі версії смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця, зокрема й убивство.

Про це заявив в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов у інтерв'ю аґенції "Інтерфакс-Україна". Суддя Писанець був слідчим суддею у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Він, зокрема, ухвалював рішення про арешт Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко.

"Зареєстровано кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Ми провели невідкладні слідчі дії та провели слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події у той час, коли це сталося", – розповів Сухачов.

Він повідомив, що слідчі вже провели судово-медичну експертизу, призначено ще декілька експертиз, за результатами яких відпрацьовуватимуть версії.

"Усі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими, тобто через дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні", – зазначив Сухачов.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це перевірку всіх обставин, щоб виключити умисне вбивство, в. о. директора ДБР сказав: "Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я наразі не поспішав би стверджувати".

При цім Сухачов додав: "Якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії та виникне відповідна потреба – обговорюватимемо зміну кваліфікації".

Суддю Печерського районного суду міста Києва Віталія Писанця знайшли мертвим у селі Погреби 12 вересня. За фактом смерті судді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).