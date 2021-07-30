Ексголову Львівської облради засудили до восьми років в'язниці.

У п’ятницю, 30 липня, Вищий антикорупційний суд визнав винним керівника Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук Ореста Фурдичка у вимаганні 500 тисяч доларів хабара. Його засудили на вісім років тюрми.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Згідно з рішенням суду, екснардеп та колишній голова Львівської облради Орест Фурдичко вимагав хабар від компанії "Сател Україна". За 500 тисяч доларів Фурдичко пообіцяв не розривати договір спільної діяльності із будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Інституту агроекології і природокористування.

68-річного Ореста Фурдичка затримали після одержання частини хабара у розмірі 300 тисяч доларів у грудні 2017 року. Після затримання Фудричка відсторонили з посади керівника інституту.

30 липня Вищий антикорупційний суд у складі Олега Коліуша, Ярослава Шкодіна та Олега Ткаченка визнали 68-річного Ореста Фурдичка винним у хабарництві та засудили до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Йому також заборонили обіймати певні посади протягом трьох років.

На вирок суду ще можна подати апеляцію.

Орест Фурдичко з початку 90-х очолював лісове господарство Львівщини і саме з його ім’ям преса пов’язувала масштабні зловживання у цій галузі. У 1990-1997 роках був депутатом Львівської облради, у 1997-1998 – очолював Львівську облраду. У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища.