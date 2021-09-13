Рада суддів заблокувала судову реформу. Зеленський вимагає пояснень для G7.

На засіданні 13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з чотирьох кандидатів, які виявили бажання стати членами Етичної ради, покликаної очистити Вищу раду правосуддя. Таким чином, судову реформу заблоковано.

Про це повідомляє фундація DEJURE.

У засіданні брало участь 26 членів Ради суддів. Вони неприховано саботували процедуру – 16 членів не підтримали жодної кандидатури, а найбільше голосів (лише 5) отримала суддя Верховного суду Ганна Вронська.

Нагадаємо, судова реформа передбачає створення Етичної ради – незалежного органу, який оцінюватиме на доброчесність членів та кандидатів до ВРП. До складу Етичної ради за законом має увійти шестеро осіб – троє представників від Ради суддів України та троє осіб від міжнародних організацій, із якими Україна співпрацює у сфері запобігання корупції. Минулого тижня закордонні партнери вже визначили своїх кандидатів для включення до ради.



“Своїм голосуванням Рада суддів поставила під загрозу судову реформу. Через саботаж під головуванням Богдана Моніча тепер не може запрацювати Етична рада, що очистить ВРП. Ми спостерігаємо яскравий приклад суддівської кругової поруки: судді захищають корумповану і нереформовану ВРП, бо бояться за свою долю", – підкреслив голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков. Він поклав політичну відповідальність за провал особиcто на Володимира Зеленського "як автора закону, що вчергове віддав судову реформу в руки судової мафії”.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував витівку суддів.

"Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість. А судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку", – заявив Зеленський, згідно з повідомленням Офісу Президента.

У четвер в Офісі Президента України відбудеться робоча зустріч за участю очільників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів "Великої сімки".

Зеленський висловив подяку міжнародним організаціям, які надають Україні допомогу у сфері судової реформи та протидії корупції

Згідно з прикінцевими положеннями закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" № 1635-ІХ від 14 липня 2021 року, суб’єкт формування Етичної ради подає голові Вищої ради правосуддя список кандидатів до складу Етичної ради протягом тридцяти днів з дня надходження відповідного звернення голови Вищої ради правосуддя.

Суб’єктами подання є Рада суддів України і міжнародні організації.

Міжнародна спільнота запропонувала щість авторитетних кандидатур: суддя Верховного суду Массачусетса у відставці Роберт Корді, британський суддя апеляційного суду у відставці сер Ентоні Гупер, колишня генпрокурорка Естонії Лавлі Перлінг, колишній генеральный прокурор федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Вальтер Зельтер, суддя у відставці Апеляційного суду США Розмарі Баркетт, а також колишній суддя і голова окружного суду Любляни Алес Залар.