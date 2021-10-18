Антикорупційний суд виправдав ексміністра Омеляна.

 

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує його у вчиненні незаконних дій, які призвели до недоотримання державним бюджетом 30,4 млн грн.

 

 

Таке рішення 18 жовтня ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє "Слово і діло".

 

"Володимира Омеляна визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 211 Кримінального кодексу України та виправдати у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", – оголосив суддя.

 

Раніше суд обмежив адвокату Омеляну терміни на ознайомлення зі слідством. Після цього САП скерувала до суду справу ексміністра інфраструктури.

 

Нагадаємо, за версією обвинувачення, Омелян у 2017 році видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

 

До того ж Міністерство фінансів виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про що Мінфін інформував міністра інфраструктури неодноразово.

 

Зрештою, рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтвердили Держаудитслужба та судова експертиза. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

 

18.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
В канадку ледь не влучив метеорит
Прокинувшись від гучного удару, жінка побачила об'єкт з космосу прямо у себе на подушці.
18.10.21 | | Наука
Газета без пророчого духу – цинізм
Адам Міхнік
Нині 75-ті уродини Адама Міхніка. Редактора, що має в собі щось від пророка зі Старого Заповіту, котрий у певний момент говорить владі та громадській опінії: "Не дозволяю!" 
17.10.21 | | Минуле
Некодувальна ДНК робить наш мозок “людським”
Некодувальні фрагменти ДНК визначають відмінності мозкового розвитку в мавпи та людини.
15.10.21 | | Наука
Назад до вугілля. Тимчасово?
Максим МУЛЯР
Обіцянки про відмову від вугілля доведеться тимчасово забути на тлі енергетичної кризи. Байдуже, що це боляче вдарить по планах боротьби зі змінами клімату.
15.10.21 | | У світі
Україна як пригода
Микола Рябчук
Тривала “невидимість” сорокамільйонної нації на міжнародній арені не могла не позначитись на її баченні як світу, так і самої себе
14.10.21 | | Дискурси
У нас була машина
Тарас Прохасько
Якась розпечена вулиця у Бендерах або дрібний дощ у Ліді. Той випадок, коли тло не має значення...
14.10.21 | | Дискурси
Моя історія: Схід і не тільки
Оксана Муха
Хочу, щоб військовики знали, куди звертатися: фонд Revived Soldiers Ukraine і центр Next Step Ukraine, бо дуже часто ми гучними фразами відправляємо хлопців на передову, а коли вони повертаються понівеченими, їм ніхто не говорить, куди йти.
14.10.21 | | Штука
До пісенної серцевини
Уляна Горбачевська
«Ukraine – Terra Incognita» – абсолютно новий підхід до фольклору. До опери увійшли якраз ті пісні, що осідали в мені і я зрозуміла, що вони хочуть  якогось монументального вислову.
13.10.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.