Антикорупційний суд виправдав ексміністра Омеляна.

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує його у вчиненні незаконних дій, які призвели до недоотримання державним бюджетом 30,4 млн грн.

Таке рішення 18 жовтня ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє "Слово і діло".

"Володимира Омеляна визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 211 Кримінального кодексу України та виправдати у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", – оголосив суддя.

Раніше суд обмежив адвокату Омеляну терміни на ознайомлення зі слідством. Після цього САП скерувала до суду справу ексміністра інфраструктури.

Нагадаємо, за версією обвинувачення, Омелян у 2017 році видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

До того ж Міністерство фінансів виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про що Мінфін інформував міністра інфраструктури неодноразово.

Зрештою, рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтвердили Держаудитслужба та судова експертиза. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.