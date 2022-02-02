Президент Хорватії звинуватив Лондон у підбурюванні України до конфлікту з Росією.

Зоран Мілановіч назвав такі дії Великої Британії «безвідповідальними».

Хорватський президент Зоран Мілановіч (Zoran Milanović) звинуватив Велику Британію у розпалюванні конфлікту між Росією та Україною. Про це він заявив у коментарі для інформаційного порталу Euractive. Міланович назвав такі дії Лондона «безвідповідальними».

«Велика Британія вводить Україну в оману, підбурює її і тримає в заручниках відносин між Лондоном, що представляє державу, яка стала другорядною, і Вашінґтоном», – заявив хорватський політик. Він також зазначив, що після виходу з Європейської Унії британська сторона відіграє значно меншу роль для країн – членів об'єднання.

«Без Росії немає стабільності в Європі чи ЄУ. Росія є фактором у цьому рівнянні, і ми повинні мати угоду з Росією», – зазначив Зоран Мілановіч.

Відповідаючи на запитання видання про те, чому президент Хорватії не зустрівся з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом (Ben Wallace) під час його візиту до Загреба, Мілановіч відповів, що його статус не відповідає таким контактам. «Мені нема про що говорити з міністрами, особливо Об’єднаного Королівства. Я не зустрічаюся з міністрами оборони, окрім наддержав», – сказав хорватський президент.

Нагадаємо, що передодні Зоран Мілановіч заявляв, що Україні не місце в НАТО, а Революцію Гідності назвав «переворотом». Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленковіч перепросився перед українцями за слова президента своєї країни.