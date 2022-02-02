Президент Хорватії звинуватив Лондон у підбурюванні України до конфлікту з Росією.

Зоран Мілановіч назвав такі дії Великої Британії «безвідповідальними».

 

 

Хорватський президент Зоран Мілановіч (Zoran Milanović) звинуватив Велику Британію у розпалюванні конфлікту між Росією та Україною. Про це він заявив у коментарі для інформаційного порталу Euractive. Міланович назвав такі дії Лондона «безвідповідальними».

 

«Велика Британія вводить Україну в оману, підбурює її і тримає в заручниках відносин між Лондоном, що представляє державу, яка стала другорядною, і Вашінґтоном», – заявив хорватський політик. Він також зазначив, що після виходу з Європейської Унії британська сторона відіграє значно меншу роль для країн – членів об'єднання.

 

«Без Росії немає стабільності в Європі чи ЄУ. Росія є фактором у цьому рівнянні, і ми повинні мати угоду з Росією», – зазначив Зоран Мілановіч.

 

Відповідаючи на запитання видання про те, чому президент Хорватії не зустрівся з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом (Ben Wallace) під час його візиту до Загреба, Мілановіч відповів, що його статус не відповідає таким контактам. «Мені нема про що говорити з міністрами, особливо Об’єднаного Королівства. Я не зустрічаюся з міністрами оборони, окрім наддержав», – сказав хорватський президент.

 

Нагадаємо, що передодні Зоран Мілановіч заявляв, що Україні не місце в НАТО, а Революцію Гідності назвав «переворотом». Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленковіч перепросився перед українцями за слова президента своєї країни.

 

02.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Covid-19: у втраті нюху винні й гени
Генетичні варіанти підвищують ймовірність втратити нюх при інфікуванні коронавірусом.
01.02.22 | | Наука
Абсурд, і що з ним робити
Олександр МОТИЛЬ
Теперішній конфлікт між Заходом, Росією та Україною побудований на абсурді. Настав час Києву взяти ініціативу, проголосивши – на визначених умовах – часовий мораторій на своє членство в НАТО і на силове приєднання ОРДЛО
01.02.22 | | Україна
Слухати вухом серця
Франціск
«Слухати, по суті, – це вимір любові». Послання Святого Отця на 56-й Світовий день соціальних комунікацій
01.02.22 | | Дискурси
Прем'єри «Нової музики»
Марія Сидорак
Велич органа не створювала меж, а навпаки допомогла відобразити всі закладені композиторками в творах емоції: чи то меланхолійне та сентиментальне «Adieu» Марії Олійник, чи ціла лавина почуттів у «Експансії» Анастасії Сисенко.
31.01.22 | | Штука
Герніка
Віталій Портников
Той, хто створює зброю знищення, вірить у неї, як у найвищу силу, яка принесе йому перемогу. Він не припускає думки, що зброя знищення може виявитися зброєю відплати.
30.01.22 | | Дискурси
“Феніксів” більше не буде
Богдан Мисюга
Юрко Бойко, культуртреґер, феномен культурної революції інженерів 1960–1980-х. Він був “Феніксом”. Таких більше не буде
29.01.22 | | Штука
З грою швидше навчаєшся
Відеогра-екшн суттєво покращує вміння читати серед дітей.
29.01.22 | | Наука
На дні карпатського океану
Уляна Галич
Вірші Власенко – сакралізовані текстуальні одкровення, майже на межі з ритуальними замовляннями, урочисті і доволі прості за вибором внутрішньої авторської лексики та загальної конотації, але разом із тим, не позбавлені певного прихованого змісту.
28.01.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.