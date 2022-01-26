Прем'єр Хорватії перепросив за проросійські заяви президента.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович перепросив за заяви президента Зорана Мілановича з критикою Української держави. У вівторок Міланович заявив, що Хорватія не дозволить втягнути себе у війну у зв'язку з кризою українсько-російських стосунків, а також – Україну не приймуть у НАТО, а на Майдані був "переворот".

Про це йдеться у коментарі Пленковича, опублікованій на офіційній сторінці хорватського уряду у twitter.

"Його заява про корупцію в Україні – це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі просторікування", – заявив хорватський прем'єр.

Пленкович наголосив, що "політика Хорватії спрямована на деескалацію напруженості, запобігання конфліктам та підтримку теприторіальної цілісності України". "Це наша основна позиція. і Хорватія має досвід мирної реінтеграції, ми можемо запропонувати його як модель вирішення та реінтеграції окупованих територій України", – зазначив голова уряду.

Також прем'єр прокоментував заяви Мілановича про намір відкликати хорватських солдатів із країн НАТО у випадку залучення військовиків альянсу до вирішення конфлікту.

"З огляду на те, що в Україні наших солдатів немає, а контингент, який базувався у Польщі, повернувся, я не знаю, яких саме військовиків думає виводити президент", – зазначив Пленкович.

Нагадаємо, у вівторок Зоран Міланович заявив: "Україні нема місця в НАТО. Коли Україна змінила владу, то цей протест, який був зовсім не демократичним, був переворотом, у якому загинуло 50 людей... Історія була така – Україна йде на Захід. Україна досі одна з найкорумпованіших країн, ЄС Україні нічого не дав", – бовкнув Міланович.

Міністерство закордонних справ України викликало для розмови посла Хорватії Аніцу Джамич і заявило їй про категоричну неприйнятність заяв президента Хорватії. На переконання Михайлівської площі, твердження хорватського політика про Революцію Гідності "ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України".

"Висловлено глибоке розчарування висловлюваннями Президента Хорватії про членство України в НАТО та недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії. Підкреслено, що зазначене особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу... Заяви Зорана Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підважують єдність ЄС і НАТО в умовах нинішніх безпекових загроз в Європі", – зазначили у МЗС.

У грудні Зоран Міланович осоромився тим, що розкритикував прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича за підписання заяви про підтримку європейських аспірацій України під час візиту до Києва. Зі слів президента-русофіла, то було "шарлатанство".