В Україні виявили 35 тисяч випадків ковіду.

 

Минулої доби в Україні виявили 35 014 нових випадків коронавірусної хвороби. Це наразі друге за значенням число в країні за весь час пандемії (максимум був за підсумками 28 січня – 37 351).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я. 

 

Найбільшу кількість захворювань виявили на Львівщині (2953), на Одещині (2725), у Києві (2499) та на Харківщині (2121).

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 4314 осіб.

 

За день зафіксували 204 летальні випадки, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Частка тестів із позитивним результатом у динаміці

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 130 277 осіб.

 

Померло 100 599.

 

02.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Covid-19: у втраті нюху винні й гени
Генетичні варіанти підвищують ймовірність втратити нюх при інфікуванні коронавірусом.
01.02.22 | | Наука
«Стоп-Земля»: повернення мови на екран
Юрій ШЕВЧУК
Мова в «Стоп-Землі» стає носієм величезного символічного капіталу. Повертаючи живу українську мову на екран, Катерина Горностай змінює колоніяльну парадигму українського кінематографа на постколоніяльну.
01.02.22 | | Штука
Прем'єри «Нової музики»
Марія Сидорак
Велич органа не створювала меж, а навпаки допомогла відобразити всі закладені композиторками в творах емоції: чи то меланхолійне та сентиментальне «Adieu» Марії Олійник, чи ціла лавина почуттів у «Експансії» Анастасії Сисенко.
31.01.22 | | Штука
Герніка
Віталій Портников
Той, хто створює зброю знищення, вірить у неї, як у найвищу силу, яка принесе йому перемогу. Він не припускає думки, що зброя знищення може виявитися зброєю відплати.
30.01.22 | | Дискурси
“Феніксів” більше не буде
Богдан Мисюга
Юрко Бойко, культуртреґер, феномен культурної революції інженерів 1960–1980-х. Він був “Феніксом”. Таких більше не буде
29.01.22 | | Штука
З грою швидше навчаєшся
Відеогра-екшн суттєво покращує вміння читати серед дітей.
29.01.22 | | Наука
Рівні смертности. Про життя
Дмитро Єльніков
Ця смерть сьогодні не цікава навіть для статистики. Бо нас цікавить нині один різновид смерти. І то на рівні смертности, а не життів
29.01.22 | | Дискурси
Очікування
Василь МАХНО
будуть вірші писатися з хлібних крихт будеш мати поживу і може рихт переживши дощі – шторми – снігопади
29.01.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.