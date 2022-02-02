В Україні виявили 35 тисяч випадків ковіду.

Минулої доби в Україні виявили 35 014 нових випадків коронавірусної хвороби. Це наразі друге за значенням число в країні за весь час пандемії (максимум був за підсумками 28 січня – 37 351).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість захворювань виявили на Львівщині (2953), на Одещині (2725), у Києві (2499) та на Харківщині (2121).

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 4314 осіб.

За день зафіксували 204 летальні випадки, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Частка тестів із позитивним результатом у динаміці

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 130 277 осіб.

Померло 100 599.