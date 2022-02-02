Путін поскаржився, що західні країни Росію «кинули, просто здурили».

Йдеться про відповідь Сполучених Штатів та НАТО на кремлівські пропозиції з безпеки

 

 

Президент Росії Володимир Путін вперше висловився публічно щодо відповідей США і НАТО на російський ультиматум. На прес-конференції після зустрічі з прем'єрміністром Угорщини Віктором Орбаном кремлівський лідер розпачав, що Захід обдурив Росію в питанні гарантій безпеки. Про це повідомило інформаційне агентство РБК.

 

«Як відомо, нам було дано обіцянки не просувати інфраструктуру блоку НАТО на схід на жоден дюйм. <...> Сьогодні ми бачимо, де НАТО: Польща, Румунія, країни Балтії. Сказали одне, зробили інше. Як у нас кажуть у народі, “кинули”, ну просто обдурили», — поскаржився Путін.

 

Російський президент також вказав на те, що в Польщі та Румунії, після виходу США з договору протиракетної оборони стали розташовувати пускові установки, з яких можуть запускати ударні ракети Tomahawk. Вони, за словами Путіна, покриватимуть територію Росії на тисячі кілометрів. «Хіба це не загроза для нас?», – риторично запитував Путін.

 

Утім найбільшу стурбованість російський лідер висловив щодо евентуального вступу України до Північноатлантичного Альянсу. На його думку «наічкана зброєю Україна» може розпочати операцію з повернення Криму, як це сказано в її «доктринальних документах». «Це суверенна російська територія, питання для нас у цьому сенсі закрите», – наголосив він і додав, що у разі початку такої операції Росії доведеться воювати з НАТО. «А про такий результат ніхто не подумав», – зазначив Путін.

 

У своєму виступі російський президент також дорікнув США та НАТО, що ті, давши свої відповіді на вимоги Росії щодо гарантій безпеки, проіґнорували занепокоєння Москви. На його думку, у відповіді Заходу не було «адекватного врахування трьох ключових вимог Росії щодо недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військової інфраструктури блоку в Європі до стану 1997 року».

02.02.2022

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