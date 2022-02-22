Данілов не заперечив інформації про підготовку воєнного стану.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов спростував інформацію, начебто російські регулярні війська вже вторгнулися до України.

Про це Данілов сказав під час брифінгу вночі на вівторок у перерві засідання РНБО, повідомляє УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо того, начебто регулярні частини Російської Федерації вторглися на територію України – до Донецької та Луганської областей, Данілов сказав: "Якщо б це відбулося, така інформація б у нас була. А те, що стосується провокацій, ми неодноразово заявляли, що на сьогоднішній день іде велика потужна, перш за все, інформаційна провокація по відношенню до нашої країни".

Нагадаємо, що засідання РНБО розпочалося невдовзі після того, як президент Росії підписав указ про визнання юрисдикції рухів "ДНР" і "ЛНР" над окупованими районами Донецької і Луганської областей.

Данілов повідомив про те, що засідання РНБО вирішили не закривати.

"Засідання РНБО продовжується. Президент, за необхідності, найближчим часом збере знову всіх членів РНБО. Ми засідання не закривали. На засіданні було заслухано сектор безпеки та оборони стосовно стану справ на наших кордонах і в нашій країні. Була окрема доповідь генерального прокурора Ірини Венедиктової. Найближче засідання, у разі необхідності, відбудеться найближчим часом. Всі члени РНБО знаходяться на своїх робочих місцях. Сектор переведений у режим роботи 24/7", – розповів він.

Відповідаючи на питання про перспективу запровадження воєнного стану, Данілов заявив, що РНБО розглядає всі вірогідні варіанти дій.

"Найближчим часом чекаємо на виступ Президента нашої країни. Ще раз наголошую, засідання РНБО є відкритими, у будь-який момент ми збираємося для прийняття тих чи інших рішень, які вкрай необхідні будуть для нашої держави. На даний час я більше сказати не можу, зараз відбувається відпрацювання великої кількості документів, відповідно до нашого законодавства", – заявив Данілов.

"Ще раз наголошую, зараз відбувається відпрацювання всіх документів, які є на території нашої країни, які є дійсні. Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни – це АР Крим, всі області, які входять до нашої території, згідно з нашою Конституцією. Ми діємо згідно з нашою Конституцією та тими законами, які є на нашій території", – додав він.