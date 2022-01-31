Троє львів’ян готуються до експедиції в Антарктиду.

 

До складу 27-ї української антарктичної експедиції, яка рушить на станцію «Академік Вернадський» у березні 2022 року, увійшли 14 фахівців: п’ятеро – з команди життєзабезпечення станції та дев’ятеро – науковців. Про це сьогодні, 31 січня, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

 

 

«За час українських антарктичних експедицій кількість зимівників змінювалась від 10 до 15 людей, але останніми роками відбирали саме 12 – п’ятеро з команди життєзабезпечення станції та семеро науковців. Цього ж разу ми вирішили посилити наукову частину команди, тож у 27-й УАЕ буде 14 учасників: 9 вчених, по 3 на кожен напрям – геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін», – розповів директор НАНЦ Євген Дикий.

 

Команда 27-ї експедиції проведе в Антарктиді понад рік. Одним із завдань метеорологів є участь у великому міжнародному проєкті «Рік полярних передбачень». Інше завдання – розширення програми спостережень озонового шару, оскільки останній рік виявився аномальним і «озонова діра» поводилася непередбачувано.

 

Очолить експедицію геофізик Юрій Отруба, який вже шість разів зимував на станції, та керував попередньою, 25-ою експедицією. Для двох біологів зі Львова, Сергія Глотова та Марти Дзиндри, – це буде перша зимівля. Також вперше в Антарктиду поїде 21-річний системний адміністратор зі Львова Володимир Хомко, який стане наймолодшим в історії учасником українських антарктичних експедицій.

 

 

Загалом серед 14 учасників експедиції – 11 чоловіків та троє жінок, дві метеорологині та одна біологиня. Жінки беруть участь в експедиціях з 2018 року.

 

Зазначимо, для відбору учасників 27-ї УАЕ влітку 2021 року було оголошено відкритий конкурс, на який подалося 137 охочих. У підсумку конкурсна комісія визначила 24 кандидати для основного та запасного складів експедиції. У грудні  вони пройшли злагодження та навчання.

 

Фото facebook.com/AntarcticCenter

31.01.2022

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