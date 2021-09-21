У Карпатах синоптики прогнозують приморозки, а на рівнині – дощі.

На горі Піп Іван Чорногірський в ніч на вівторок, 21 вересня температура повітря опустилася до -6°С. До цього на горі температура зберігалася на рівні 0°С. Про це повідомили на facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

На наступну ніч у Карпатах прогнозують незначне потепління: температура повітря від 0°С до -2°С із мокрим снігом. 23 – 24 вересня у Карпатах зберігатиметься така ж температура повітря, вдень 1 – 6°С тепла, місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Тим часом, на рівнинних територіях у західних областях України у середу, 22 вересня, за прогнозом Українського гідрометцентру, вдень 5 – 10°С, місцями невеликий дощ. Уночі температура повітря коливатиметьсяу межах 1 – 6°С тепла.

На Львівщині у середу, 22 вересня, денна температура повітря становитиме 9 – 11°С, буде хмарно з проясненнями, можливі незначні дощі.

У четвер, 23 вересня, на Львівщині також хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура вночі 1 – 6°С тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°С, вдень 10 – 15°С тепла.

У п’ятницю, 24 вересня, часом можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с. Температура вночі 5 – 10°С тепла, вдень 12 – 17°С тепла.

Потепління синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують на вихідні. У суботу та неділю, 25 – 26 вересня, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 6 – 8°С тепла, вдень 16 – 18°С тепла.

Фото meteo.gov.ua, facebook.com/chornogora.rescue112