Синоптики прогнозують сильні морози і сніг.

 

Синоптики прогнозують поступове значне зниження температури повітря упродовж тижня. На суботу, 16 січня, заповідають до 11-16° морозу вдень та до 13-18° морозу уночі, повідомили в Українському гідрометцентрі.

 

 

Фото karpaty.ua

 

Істотних опадів не прогнозуються, на дорогах – місцями ожеледиця. Вітер – південно-східний, 5-10 м/с.

 

У високогір'ї Карпат, зокрема на горі Піп Іван, сьогодні, 12 січня, уранці температура повітря складала 9°морозу, було хмарно та є обмежена видимість до 30 м. Вітер південний, Південно-східний 10 м/с, повідомили  на Чорногірському рятувальному посту.

 

 

У середу, 13 січня, а також у четвер, 14 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, очікується невеликий сніг. Температура у західних областях вдень зберігатиметься на рівні 0-5° вночі, і від 3° морозу до 2° тепла удень.

Значне похолодання очікується, 15-16 січня. Температура повітря у галицьких областях знизиться до 4-9° морозу вдень та до 6-11° вночі. При цьому очікується невеликий сніг.

 

16 січня прогнозують подальше зниження температури в більшості областей вночі до 13-18°, вдень до 11-16° морозу, без істотних опадів.

 

Прогноз температури повітря для Львова (червоне - день; синє -ніч), з метеорологічних сайтів bbc.com, wunderground.com, accuweather.com, weather.com, gismeteo.ua, meteoprog.ua

 

«Усім кому потрібно й просто цікаво – пік похолодання очікується з 14 по 19 січня. У нічні години ймовірно до 14-20° морозу», – повідомила у дописі на своїй facebook-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.

 

За її інформацією, 13-14 січня хвости атмосферних фронтів північного циклону зачіпатимуть наші західні та північні області.

 

Прогнозована на 16 січня висота снігового покрову. ventusky.com

 

«Літатиме періодично сніг на фоні «мінусів». Це викличе позитивний підйом, ентузіазм народних мас та безліч селфі, бо картинка на вулиці буде красивою, зимовою, як на різдвяних листівках, на цих нестерпних гіфках та в дитячих книжечках. А як іще може бути в Україні на Маланки та Василя?», – зазначила вона.

 

12.01.2021

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