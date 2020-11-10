Українського полярника поховали через пів року після смерті на антарктичній станції.

 

У понеділок, 9 листопада, в місті Малин, що на Житомирщині, провели в останню путь учасника 25-ї Української антарктичної експедиції Василя Омеляновича, який пішов з життя 8 травня на станції "Академік Вернадський".

 

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

 

 

Зазначається, що на похороні зібралися кількадесят полярників різних поколінь, родичі та друзі Василя.

 

"Василь Омелянович був учасником чотирьох українських антарктичних експедицій. Уперше працював на «Вернадському» в 16-й УАЕ, у 2011–2012 роках, потім знову і знову повертався до Антарктиди – брав участь у 18-й, 20-й та 23-й УАЕ. Цьогорічна експедиція мала стати його п’ятою зимівкою на крижаному континенті", – розповів директор НАНЦ Євген Дикий.

 

У центрі додали, що остання дорога Василя з Антарктиди додому видалася довгою – вона тривала кілька місяців через коронавірусний карантин та міжнародні бюрократичні формальності.

 

"Тіло перебувало у чилійському місті Пунта-Аренас, допоки судмедексперти цієї країни чекали на надходження з України біометричних даних Василя Омеляновича, а авіакомпанії очікували послаблення карантину та відновлення регулярних рейсів. Нарешті 9 листопада наш колега отримав вічний спочинок", – зазначено у повідомленні.

 

Про смерть Василя Омеляновича стало відомо 9 травня. Чоловік наклав на себе руки.

 

10.11.2020

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