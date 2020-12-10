Перша жіноча експедиція рушила зі Львова в Еквадор.

10 жінок з Львівщини сьогодні, 10 грудня, вилетіли до Еквадору, де планують сходження на п’ять вулканів. Зокрема учасниці «Першої української жіночої експедиції» мають намір підкорити три найвищі вулкани на території цієї країни – Каямбе, Котопаксі та Чимборасо.

Фото www.facebook.com/uawomen.expedition

«Цією експедицією ми прагнемо надихнути всіх, хто сумнівається у власних силах; донести цінність індивідуального та командного лідерства; показати приклад ефективного пошуку ресурсів для своїх мрій. Цей проєкт не про вершину, а про шлях до неї», – заявляють учасниці експедиції. Своїм прикладом вони прагнуть показати, що фізичних перешкод для самореалізації у вмотивованих жінок немає.

Початковою ціллю команди було вийти у 2020 році на вершину вище 6 тисяч метрів. Спершу жінки хотіли піднятися на Аконкагуа (6962 м) в Аргентині, потім розглядали можливість сходжень у Чилі, однак пандемія та закриті кордони переспрямували їхню увагу до Еквадору.

Сходження на кожен з еквадорських вулканів буде особливим. Вулкан Каямбе – це найвища та найхолодніша точка екватору. Котопаксі – найвищий активний вулкан у світі. Тимчасом Чимборасо – неактивний стратовулкан, він вважається найвіддаленішою від центру Землі точкою земної поверхні. Це найвища вершина Еквадору, висота – 6267 м. Якщо українкам вдасться її підкорити, вони стануть першою українською жіночою експедицією на Чимборасо.

Фото www.facebook.com/uawomen.expedition

Зазначимо, ініціаторкою експедиції є Оксана Літинська, яка має досвід сходження на сім найвищих вершин різних континентів світу, зокрема на Еверест. Вона та Юлія Зі, яка має досвід альпіністських сходжень у Гімалаях, стали менторками для учасниць проєкту. До них долучилися вісім пластунок із куреня «Бунтарки», який спеціалізується на популяризації екстремальних та альтернативних видів спорту: Юліана Стрипа, Галина Стрипа, Марія Павлишак, Анна Олексин, Роксоляна Сидорська, Юліана Гладиш, Тетяна Пацадай та Інна Кляп.

Учасниці експедиція почали готуватися за дев’ять місяців до старту, щоби призвичаїти себе до умов, які панують у високогір’ї. По кілька разів на тиждень влаштовували біг на низькому пульсі упродовж 1–2,5 годин, щоби призвичаїти тіло витримувати високі навантаження у такому режимі без підвищення серцебиття.

Фото https://suspilne.media

Двічі на тиждень були силові тренування для зміцнення м'язів. Також проводили тренування з набору висоти у 500–800 метрів із наплічниками до 20 кг, щоправда в Еквадор полетіли із 45-кілограмовими. У межах підготовки дівчата пробігли марафон, який самі організували, та здійснили тренувальне сходження на гору Арарат у Туреччині (5137 метрів).

Фото www.facebook.com/uawomen.expedition



Бюджет участі в експедиції для однієї учасниці становить близько 3500 доларів, включаючи переліт, логістику в Еквадорі, харчування, страхування, спорядження. Половину суми кожна забезпечила самостійно, решту вирішили зібрати за допомогою фандрейзингу. За десять днів до вильоту в Еквадор їм вдалося зібрати понад 40% від фандрейзингової цілі. Підтримати «Першу українську жіночу експедицію» можна, переказавши їм кошти або через замовлення мотиваційних футболок та стікерів.