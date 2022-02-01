За добу в Україні виявили понад 30 тисяч випадків ковіду.

 

Минулої доби в Україні виявили 30 768 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюдених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків ковіду виявили на Львівщині (3411), на Харківщині (2471), у Києві (2363) та на Одещині (2471).

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

За вчора зафіксували 192 летальні випадки, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Летальність коронавірусної хвороби на тлі поширення "омікрону" зменшується: теперішня хвиля супроводжується меншою кількістю смертей у порівнянні з попередніми хвилями.

 

Середньотижнева поточна смертність (у відсотках від нових захворювань – з двотижневим лагом)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 095 263 особи.

 

Померло 100 395 людей.

 

01.02.2022

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