Росія видала 720 тисяч паспортів мешканцям окупованого Донбасу.

 

Росія видала мешканцям окупованих районів Донецької і Луганської областей 720 тисяч паспортів.

 

 

Про це заявив губернатор Ростовської області Васілій Ґолубєв, повідомляє російське видання "Коммєрсант".

 

"Кількість таких людей, які стали громадянами Росії, оцінюється у понад 720 тисяч осіб. Процес триває, люди самі приймають рішення. Ми у рамках своїх повноважень реалізовуємо цей процес спільно зі структурами, у тому числі правоохоронними", – заявив Ґолубєв.

 

Зі слів чиновника, у Ростовській області діє вісім спеціальних пунктів, у котрих мешканці "ДНР" і "ЛНР" можуть подати документи на російське громадянство.

 

Російські видання, поликаючись на дані з організації "ДНР", заявляють, що в окремих районах Донецької області російське громадянство отримало 365 тисяч мешканців.

 

Росія запровадила спрощену процедуру вступу у російське громадянство навесні 2019 року. Тоді президент РФ Владімір Путін підписав указ "Про визначення в гуманітарних цілях категорії осіб, які мають право звернутися з заявами про прийняття в громадянство Росії у спрощеному порядку".

 

У грудні 2021 року ватажок організації "ДНР" Дєніс Пушилін заявив про те, що всі мешканці ОРДО стануть росіянами. Сам Пушилін уже отримав російську метрику й офіційно вступив до путінської "Єдиної Росії". 

 

Минулого тижня віцеспікер Ради федерації Андрєй Турчак заявив про те, що Росія мусить надати військову підтримку рухам "ДНР" і "ЛНР" у формі постачання окремих видів озброєння для підвищення обороноздатності і стримування "явно готованої Києвом військової агресії". 

 

Згідно з даними дослідження "Окупований Донбас: економіка, демографія, групи впливу. Стратегії для України", проведеного спільно Центром вивчення Росії та окупованих територій і виданням "Ділова столиця", верхньою оцінкою реальної кількості українського населення на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на кінець жовтня 2017 можна вважати 3 млн 737 тисяч, а нижньою – 2 млн 668 тисяч. Тобто російські паспорти отримало від 19% до 27% мешканців ОРДЛО.

 

31.01.2022

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