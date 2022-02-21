Ватажки рухів "ДНР" і "ЛНР" звернулися до Путіна з закликом визнати державність.

Ватажки рухів "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до президента Росії з закликом визнати незалежність окупованих ними територій – котрі вони називають "республіками".

Про це повідомляють у понеділок російські медії.

"Від імені народу "ДНР" просимо вас визнати "республіку" як незалежну демократичну правову соціальну державу", – заявив Пушилін, як цитує інформаційна аґенція УНІАН.

Водночас він попросив президента РФ розглянути можливість укладення договору про співпрацю, в тому числі оборонній сфері.

Акурат у понеділок Путін скликав засідання Ради безпеки, котра розглядатиме чолобітню бойовиків.

15 лютого Ґосдума Росії підтримала звернення до президента РФ Владіміра Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.