Ватажки рухів "ДНР" і "ЛНР" звернулися до Путіна з закликом визнати державність.

 

Ватажки рухів "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до президента Росії з закликом визнати незалежність окупованих ними територій – котрі вони називають "республіками". 

 

 

Про це повідомляють у понеділок російські медії.

 

"Від імені народу "ДНР" просимо вас визнати "республіку" як незалежну демократичну правову соціальну державу", – заявив Пушилін, як цитує інформаційна аґенція УНІАН.

 

Водночас він попросив президента РФ розглянути можливість укладення договору про співпрацю, в тому числі оборонній сфері.

 

Акурат у понеділок Путін скликав засідання Ради безпеки, котра розглядатиме чолобітню бойовиків.

 

15 лютого Ґосдума Росії підтримала звернення до президента РФ Владіміра Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

 

21.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Окремі ділянки в мозку для додавання та віднімання
“Математичні нейрони” спалахують по-різному, залежно від типу підрахунку.
21.02.22 | | Наука
Як\Чи «легко» жінки здобувають успіх?
Олеся Остапюк
«Top Girls» – динамічна вистава, що зацікавлює візуальним рішенням, насичена проблемними темами та питаннями, які були актуальні для Великобританії років сорок тому, але близькі нашому суспільству й нині.
21.02.22 | | Штука
Фітнес-йога
Дмитро Єльніков
Ліси зрубали, Христа не знайшли…
19.02.22 | | Дискурси
“Як в нації вождя нема...”
Олеся Ісаюк
Щоб нація стала нацією, вона має переродитися. Тобто вмерти і народитися ще раз. Вона має купити собі право на дальше існування. 
18.02.22 | | Галичина
З княжої давнини
Олександр Ірванець
Князь Костянтин Острозький, промінентний герой Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, тримав при своєму дворі бойових котів...
18.02.22 | | Дискурси
«Діалог традицій» Ганни Криволап
19 лютого о 15:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться авторська екскурсія та круглий стіл з обговорення творчості відомої художниці Ганни Криволап.
18.02.22 | | Штука
Від роїв дронів до супергармати
Джейсон Шерман
Які військові технології розробляють США, вивчивши досвід російсько-української війни.
18.02.22 | | Наука
На спині у носорога
Сергій ГЕРМАН
«Зоосад революції» Івана Монолатія не для тих, хто полюбляє колискові з їх заспокійливими мелодіями. Це читання для фанів року. І старого, і нового. Для прихильників інтелектуальних аберацій.
18.02.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.