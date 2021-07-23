МЗС засудило рішення Росії залучити мешканців ОРДЛО до виборів Ґосдуми.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через схвалення Центральною виборчою комісією РФ рішення про залучення населення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України до запланованих на вересень виборів до Госдуми РФ.

Про це йдеться у заяві МЗС.

"Такі дії російської сторони, поряд із незаконною організацією виборів до Держдуми на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права, Конституції та чинного законодавства України. Організація виборчого процесу на окупованій території України та залучення до нього місцевого населення, якому примусово було нав’язано російське громадянство, ставить під сумнів легітимність результатів виборів", – ідеться у заяві.

У МЗС зазначили, що, незважаючи на всі спроби України стабілізувати ситуацію в зоні конфлікту, російська сторона нехтує зусиллями, що докладаються в рамках "нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи для пошуку дієвих шляхів урегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі міжнародного права і поваги до суверенітету України.

"Останні дії РФ є особливо цинічними з огляду на деградацію безпекової ситуації у зоні конфлікту, яка спричинена регулярними порушеннями режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил, а також подальшим погіршенням гуманітарного та соціально-економічного становища на тимчасово окупованих територіях України", – пояснили в МЗС.

Міністерство закликало міжнародну спільноту засудити цей крок РФ, не визнавати результатів цих виборів на тимчасово окупованій території України, а також посилити політико-дипломатичний тиск на РФ з метою припинення нею міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету та територіальної цілісності України.

"Україна вимагає від Російської Федерації скасувати всі неправомірні рішення, що стосуються тимчасово окупованих територій, та припинити вживати кроки, спрямовані на подальшу інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до політичного та соціально-правового простору РФ", – зазначено в заяві.

У постанові ЦВК йдеться, що мешканці непідконтрольних українській дежаві частин Донецької та Луганської областей, які мають паспорти громадян Росії, зможуть проголосувати на виборах депутатів Ґосдуми в онлайн-форматі. Умовою для голосування будуть реєстрація на російському порталі державних послуг і підтвердження облікового запису.

У червні представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія поставила задачу своїм бойовикам на Донбасі до 2025 року вилучити всі українські паспорти в ОРДЛО.

Згідно з даними українського омбудсмана Людмили Денісової, окупанти видали на Донбасі 583 тисячі російських паспортів.