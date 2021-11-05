Верховна Рада дозволила змінювати місце реєстрації проживання в електронній формі.

 

Верховна Рада України дозволила повідомляти орган реєстрації про місце проживання в електронній формі.

 

 

За ухвалення закону про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№5463) проголосувало 238 народних депутатів.

 

Прийняття закону дозволить запровадити декларування місця проживання – повідомлення особою органу реєстрації адреси свого місця проживання в електронній формі за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з подальшим внесенням такої інформації до реєстру територіальної громади.

 

Закон запроваджує міжвідомчу електронну взаємодію – обмін інформацією, що здійснюється між реєстрами територіальних громад, відомчою інформаційною системою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, державним демографічним реєстром, Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України та іншими інформаційно-комунікаційними системами.

 

“Цей законопроєкт змінює філософію реєстрації місця проживання. Вона буде декларативною – людина просто у застосунку або на порталі "Дія" зможе вказати адресу, за якою фактично проживає, і отримати підтвердження від власника житла. Жодних папірців чи походів у ЦНАП. Для того, щоб держава розуміла, де людина зареєстрована, існують електронні реєстри, а не ксерокопії. У XXI столітті люди можуть вільно переміщатися країною і не повинні залежати від штампів у паспорті”, – прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

 

У Мінцифри зазначили, що зміна місця реєстрації – одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні державних послуг. Щотретій українець живе не за місцем реєстрації, а понад мільйон людей живуть без реєстрації взагалі.

 

Ініціатори законопроєкту констатували, що складний процес оформлення реєстрації пов’язаний із браком взаємодії між реєстрами громад. Завдяки законопроєкту територіальні громади вестимуть реєстри виключно в електронному форматі. Спеціально розроблений модуль на базі ДМС створить єдину інформаційну систему, у котрій, як запевняють урядовці, можна буде швидко перевірити необхідні дані.

 

"Замість штампу в паспорті чи довідки до ID-картки – вільні кишені та відсутність страху загубити важливий документ. Замість трьох установ, 30 днів очікування та купи довідок, які і так є у держави, – одна заява, яку розглянуть та оброблять за 24 години. Замість того, щоб йти у ЦНАП із документами або власником житла для реєстрації місця проживання – лише підтвердити згоду онлайн", – прокоментували у Міністерстві цифрової трансформації.

 

У відомстві радять: на порталі "Дія" слід вибрати пункт “Реєстрація місця проживання” й заповнити заяву. Власник житла зможе підтвердити запит та дозволити зареєструватися в житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна. Дані про нове місце проживання автоматично з'являться в реєстрі, а зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично.

 

Наразі зміна місця реєстрації онлайн працює у семи містах в експериментальному форматі. Надалі цей досвід масштабують на всю Україну. 

 

Проєкт реалізовується програмою EGAP фонду "Східна Європа", що фінансується урядом Швейцарії, а також за підтримки проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (проєкт підтримки "Дія"), що впроваджується ПРООН за підтримки Швеції і Академії електронного урядування Естонії в рамках проєкту "EU4DigitalUA: Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека", при співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, Міністерством оборони України та Міністерством юстиції України.

 

05.11.2021

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