Кулеба засудив указ Путіна про "російські" товари з ОРДЛО.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив указ президента Росії Володимира Путіна, котрий прирівнює товари з ОРДЛО до російських. Офіційний Київ очікує, що партнери із "Нормандської четвірки" приєднаютья до його осуду.

 

 

Про це Кулеба заявив під час відвідин Брюсселя, повідомляє "Укрінформ".

 

"Я поінформував німецького та французького колег про указ президента Путіна, який, по суті, говорить про подальшу економічну інтеграцію окремих районів Донецької та Луганської областей – тимчасово окупованих територій України – з економікою Російської Федерації. Ми чекаємо на засудження цього указу, тому що він явно суперечить літері та духу "Мінських домовленостей", – сказав Кулеба.

 

Напередодні президент РФ Володимир Путін підписав указ "про надання гуманітарної підтримки" мешканцям окупованих територій. Серед заходів "підтримки" – допуск товарів із окупації до державних закупівель у Росії на рівні з російськими, а також відсутність кількісних обмежень експорту та імпорту для товарів, котрі переміщуються між Росією та ОРДЛО, – "як виняток на період до політичного врегулювання становища".

 

16.11.2021

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