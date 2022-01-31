У Львові у лікарнях збільшують кількість ліжок для дітей з коронавірусом.

 

У львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» через стрімке поширення коронавірусу розширили Covid-зону з 120 до 150 ліжок. На сьогодні, 31 січня, на лікуванні перебуває 123 дитини із підтвердженими ПЛР-тестами, повідомили у лікарні.

 

 

«"Швидкі" везуть і везуть малечу з Covid-19... Дорослі, не втомлюємося наголошувати про обмеження контактів і маски для дітей у людних місцях. Вірус став підступніший, він поширюється ще блискавичніше», – зазначено у повідомленні.

 

За інформацією медиків, серед пацієнтів – діти усіх вікових груп, найменшому – лише дев’ять днів. Усі вони у середньому стану важкості, ніхто не потребує інтенсивної терапії. У відділенні реанімації перебувають троє дітей за основним захворюванням – з гематологічними діагнозами.

 

У Covid-зоні львівської міської дитячої лікарні на вул. Пилипа Орлика, яка входить до ПТМО м. Львова, теж планують збільшити кількість ліжко-місць до 150. Про сьогодні вранці у радіоефірі повідомив міський голова Андрій Садовий.

 

 

«Є ріст захворюваності серед дітей, тому ухвалили рішення збільшити кількість ліжко-місць у лікарні на Пилипа Орлика до 150. Зараз там лікується близько 80 дітей з батьками», — сказав він.

 

За інформацією керівниці Центру педіатрії лікарні Ірини Бережної, станом на сьогодні госпіталізували 87 дітей з підтвердженим Covid, ще у пяти дітей підозра на цю недугу. Стан пацієнтів – середньої важкості. Одна дитина перебуває в реанімації, її життю нічого не загрожує. Наймолодшій дитині, яка перебуває на лікуванні, – два місяці, найстаршій – 16 років.

 

 

Нагадаємо, у міській лікарні на вул. П. Орлика почали приймати пацієнтів із Covid-19 з 20 січня через стрімкий ріст захворюваності серед дітей. До цього часу маленьких пацієнтів з коронавірусом лікували в обласній лікарні «Охматдит».

 

Фото  city-adm.lviv.ua, tvoemisto.tv

31.01.2022

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