Патрушев підтримав заяви українських посадовців про перебільшену загрозу.

Секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев покликався на заяви українських посадовців щодо перебільшення загрози війни у своєму коментарі про нарощення сил уздовж українського кордону.

Про це повідомляє "Ехо Москви".

Зі слів Патрушева, твердження, буцімто Росія загрожує Україні – це повне безглуздя. Зі слів секретаря Радбезу РФ, Росія не хоче війни, а ті, хто на Заході її нав'язують, керуються корисливими жаданнями.

Соратник Владіміра Путіна звернув увагу, що вже й самі українці, в тому числі офіційні особи, заявляють про відсутність загроз.

"Але ні. Американські офіційні особи стверджують, що загроза є, і вони готові битися, надаючи озброєння, до останнього українця", – сказав Патрушев.

Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров заявив, що Москва не планує аґресії – і покликався на заяви українських посадовців.

"Сама українська еліта, по-моєму, вже трохи перелякалася від того, що Захід занадто став залякувати. Вже і Зеленський, і міністр закордонних справ, і секретар Ради національної безпеки та оборони, і міністр оборони кажуть: "Та ні, ми нічого особливого не бачимо, вони на своїй території, і для нас це не новина, не треба все це загострювати, давайте заспокоїмося", – сказав Лавров.

Нагадаємо, минулого тижня Президент України скликав пресову конференцію для іноземних медій, під час котрої закликав західних партнерів не нагнітати паніки довкола України і поскаржився на те, що надмірна тривога негативно впливає на українську економіку.