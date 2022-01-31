Патрушев підтримав заяви українських посадовців про перебільшену загрозу.

 

Секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев покликався на заяви українських посадовців щодо перебільшення загрози війни у своєму коментарі про нарощення сил уздовж українського кордону.

 

 

Про це повідомляє "Ехо Москви".

 

Зі слів Патрушева, твердження, буцімто Росія загрожує Україні – це повне безглуздя. Зі слів секретаря Радбезу РФ, Росія не хоче війни, а ті, хто на Заході її нав'язують, керуються корисливими жаданнями.

 

Соратник Владіміра Путіна звернув увагу, що вже й самі українці, в тому числі офіційні особи, заявляють про відсутність загроз.

 

"Але ні. Американські офіційні особи стверджують, що загроза є, і вони готові битися, надаючи озброєння, до останнього українця", – сказав Патрушев.

 

Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров заявив, що Москва не планує аґресії – і покликався на заяви українських посадовців.

 

"Сама українська еліта, по-моєму, вже трохи перелякалася від того, що Захід занадто став залякувати. Вже і Зеленський, і міністр закордонних справ, і секретар Ради національної безпеки та оборони, і міністр оборони кажуть: "Та ні, ми нічого особливого не бачимо, вони на своїй території, і для нас це не новина, не треба все це загострювати, давайте заспокоїмося", – сказав Лавров.

 

Нагадаємо, минулого тижня Президент України скликав пресову конференцію для іноземних медій, під час котрої закликав західних партнерів не нагнітати паніки довкола України і поскаржився на те, що надмірна тривога негативно впливає на українську економіку.

 

31.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Прем'єри «Нової музики»
Марія Сидорак
Велич органа не створювала меж, а навпаки допомогла відобразити всі закладені композиторками в творах емоції: чи то меланхолійне та сентиментальне «Adieu» Марії Олійник, чи ціла лавина почуттів у «Експансії» Анастасії Сисенко.
31.01.22 | | Штука
З грою швидше навчаєшся
Відеогра-екшн суттєво покращує вміння читати серед дітей.
29.01.22 | | Наука
Рівні смертности. Про життя
Дмитро Єльніков
Ця смерть сьогодні не цікава навіть для статистики. Бо нас цікавить нині один різновид смерти. І то на рівні смертности, а не життів
29.01.22 | | Дискурси
Очікування
Василь МАХНО
будуть вірші писатися з хлібних крихт будеш мати поживу і може рихт переживши дощі – шторми – снігопади
29.01.22 | | Дискурси
З чого утворені простір та час?
Адам Бекер
Можливо, Парменід з Зеноном були праві – й простір та час – це ілюзія? Сучасна фізика стверджує, що простір та час можуть не бути фундаментальними компонентами природи.
28.01.22 | | Наука
Відповідь США не дала Росії підстав для оптимізму
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США і НАТО фактично відповіли відмовою на всі безпекові пропозиції Кремля, які радше слід розглядати як ультиматум. Росія, звісно, обурена. Та чи зважиться на аґресію?
28.01.22 | | У світі
Двосічний меч освіти
Олеся Ісаюк
Якби хтось поставив собі за мету встановити чемпіона з маскування сенсів в українській історичній белетристиці, то цим чемпіоном став би Теодор Микитин. 
27.01.22 | | Україна
Заньковецька картоплю копала
Олексій Паляничка
Глядачі ходили до театру, немов до причастя, підтримуючи стовпи світобудови, хуторянську містику (біля Диканьки) та мистецький рівень постановок, що культивували  патріотизм як постколоніальний кітч. І от – зміни…
27.01.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.